Percepción ciudadana

El dilema electoral

Sí estamos de acuerdo con Joseph Stiglitz, de que “el desarrollo es resultado del cambio social y aprendizaje democrático” entonces México está distante del progreso y la democracia sigue en su etapa electorera corrupta y funcional a la élite del poder.

Los precandidatos de Morena hacen su campaña los fines de semana reciclando la propaganda de la 4T y la política de López Obrador, tratando de evitar actos anticipados de campaña cualquier es tema es utilizado en sus asambleas de calle, sea la reforma electoral, los programas de becas y pensiones, las vacunas etcétera.

La pugna por la presidencia para el 2024 cubrirá para ambos bandos rivales la elección del Estado de México, será como una escala para acelerar motores hacia Palacio Nacional. A año y meses del ejercicio completo de gobierno del presidente, nos encontramos sobre la mitad del camino, en Nepantla o a mitad de las cosas en Náhuat, sin claridad ni perspectivas. La cuarta transformación no da pruebas de crecimiento ni de progreso. Los opositores no han podido ofrecer, o no quieren, respuestas o alternativas a lo que ellos juzgan se esta haciendo mal en el gobierno, casi todo rechazan sin ofrecer opciones de corrección. No cuentan con proyecto propio ni como partidos ni como grupo de presión, o en medios de difusión masiva o cámaras de comerciantes, académicos o intelectuales.

Las mejores ideas las tienen militantes de izquierda que siempre apoyaron a López Obrador, y que ya hecho gobierno están al margen por desacuerdo en líneas de acción ideológicas. No le estorbarán, pero no apoyarán y esto resta mucho, podríamos nombrar a decenas de intelectuales de izquierda moderna hoy reservados y al lado del camino de la 4T.

La oposición arrastra con un dirigente zombi en el PRI, semi muerto, pero se mueve, y en el PAN a un administrador incompetente, sin bagaje intelectual ni imaginación social, un anodino patrocinado R. Anaya, con lo que acabó de demostrar que no es el líder que se pensó. Al Alito lo impuso Peña Nieto y ahora dice que lo eligió su partido, aparato que nunca ha podido elegir en sus filas ni a candidatos a regidores. Los opositores son muy funcionales a López Obrador, tienen miedo de denunciar la corrupción de sus gerentes, o ni modo de ponerse ellos la soga al cuello, por eso protegen de Martita Sahagún, Calderón, Peña Nieto, Beltrones, Gamboa Patrón (los tracaleros principales del PRI. Como dijo el abogado Castillejos al unísono con Aurelio Nuño y Reza: En las elecciones estatales en el 2017 demostramos la carátula de genios priistas de estos tipos. Encubrir a tanto corrupto del PRIAN les niega denunciar a unos cuantos corruptos de la 4T que subirán a la superficie.

Aunque tampoco López Obrador ha fortalecido el Estado de Derecho, hacer una consulta para aplicar la ley a expedientes corruptos, cuando es su obligación, que no importa si a él no se le da la venganza, o la violencia que el cree contra los narcos. Aplicar la ley no es necesariamente violencia, ni venganza.

Le quedan pocos meses a la oposición para desviar su ruta al precipicio, 6 meses en opinión de Dante Delgado de movimiento ciudadano. El dilema es que tampoco Morena o la 4T tienen consistencia ideológica, no son de izquierda, no son liberales, se muestran folclóricos o pintorescos como a veces el jefe.

Una circunstancias y condiciones sociales que no es buena para nadie, si Morena se siente de izquierda que enseñe su talante para estos tiempos, y aquí llama la atención que López Obrador le pida a opositores que se organicen. Cierto, todo gobierno demanda ideario de trabajo y oposición, contraparte que le critique las fallas, y si quiere crecer que enseñe las soluciones. Un ejercicio en las democracias de Norteamérica y Europa. Seguiremos con partidos, política y gobierno.