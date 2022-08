Percepción ciudadana

Espectro político y juego de espejos

Los acontecimientos sociales se reproducen muy rápido en la sociedad fluida, noticias en posverdad o emocionales, pocas interesantes y muchas superficiales e intrascendentes. Resultado directo de la nube de redes y plataformas de internet, de suerte que se afirma que no hay noticia más vieja que la del día anterior.

La semana pasada ofreció eventos que pueden trascender. Destacan la aprehensión de Murillo Karam, y el retraso en el congreso de los matrimonios igualitarios. La iniciativa lleva años y los legisladores locales son renuentes a cumplir con su responsabilidad política.

Ahora salen con vericuetos de forma que deben cubrirse, pero abundan argumentos bizantinos pretendidamente jurídicos.

De las posiciones ideológicas los panistas la mayoría está en contra de los matrimonios en cuestión y son discretos al observar que no crecen las voces religiosas y conservadoras. Se aprende al ex fiscal federal y se libera a Rosario Robles, una cosa por otra, parece cortina de humo o acuerdo entre las partes. Se dice una maniobra política ante la desbocada inflación, la falta de crecimiento y la violencia generalizada.

Los representantes populares del Morena, Partido del Trabajo, PRD y el Verde se inclinan por la aprobación de la ley de matrimonios igualitarios. En los de filiación priista hay veleidad, algunos contradicen a su delegación popular. Les lava el expediente la postura de Ricardo Pacheco, de sólida formación jurídica y reconocida trayectoria política.

Ricardo Pacheco expresó su convicción: Provengo a una familia de abogados liberales, y soy respetuoso de la Constitución. Posición de aplaudirse, de conocimiento de la carta magna, que como decía el maestro Mario de la Cueva, es el acuerdo general de la sociedad. Ricardo Pacheco en una entrevista para la televisión, explicó que el legislador no es mensajero de sus electores, que los diputados son representantes populares, delegados del pueblo y en la elección reciben la confianza para decidir con su voto a favor o en contra de leyes. En la historia del Constituyente existen experiencias como en las leyes de Reforma que tuvieron rechazo de grupos religiosos católicos, pero necesarias para la consolidación del Estado mexicano.

El diputado López Pescador, doctor en Derecho y varias veces legislador, dijo que emitiría su voto por lo que reflejen las encuestas. Los diputados no deben votar según sus distritos, sería de nunca acabar y negar la encarnación de la soberanía popular en el Congreso. Algo parecido dijo la diputada Triana, que ella votaría según el consenso de su bancada priista una vez que lo decidan, ella actúa de priista y no como representante popular. Muchas declaraciones, espejos y especulaciones en varios años en esta ley no obstante ordenarlo el poder judicial federal.

Se aprehende al ex fiscal Murillo Karan, su versión de la verdad histórica es negada por las investigaciones de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación. Se anuncia que se girarán órdenes de aprehensión contra funcionarios, policías y militares. Hay aprobación y escepticismo sobre la investigación. Una trama conocida en donde ni el gobierno pasado ni en este aplicaron la ley. Los dos se han esmerado en sacar de la investigación al Ejército, señalado de estar involucrado por el grupo independiente de investigadores y las familias de las víctimas. Nunca permitió el acceso al cuartel de la zona, y el presidente se muestra contra su estilo, serio y evasivo y habla por la tangente de los militares, ¿por qué?, quién sabe. Cuando Murillo Karam dijo “ya me cansé” con cara de enfado, se dice fue para ya no hacer más cosas contrarias a la investigación, que ordenaba Peña Nieto por consejo de Tomás Zerón, el artífice de la distorsión, policía político de Peña desde la represión de los ejidatarios de Atenco, hoy exiliado en Israel.