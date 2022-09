Percepción ciudadana

Imaginación social y talento político

Capacidad y oficio político son cualidades que debemos esperar en el nuevo equipo de gobierno, las circunstancias lo demandan. Tener confianza en el gobernador, derivado del presidencialismo son receptáculos de poder y decisión en el sistema político mexicano, que es vertical desde el jefe y autoritario en su desempeño.

Los objetivos de la comunicación social ponen énfasis en las virtudes del gobernante, en atribuirle el éxito de lo que funciona. Exige de sociología política y precepción social porque mal aplicados genera en contrapartida que lo que no funciona es responsabilidad del que manda, sucede cuando se exceden en triunfalismo, culto a la personalidad, demagogia. o falta autocritica.

Vísperas en que proliferan los grupúsculos y grupos de interés, cochan entre sí los que se dicen factótum, los iluminados, los logreros de la rutina priista por posiciones de gobierno sin merito político o funcionalidad laboral. Hay quienes presentan sus credenciales basadas en la pura observación sin ciencia ni experiencia, y quienes en palabras W. Mills que piensan en proyectos, eso sí bien engargolados y de lenguaje tecnócrata y engorroso sin una objetiva observación social de los hechos.

De todo hay como en botica, en este Durango donde los medios de presión, conductos de expresión social y política no trabajan o confunden su labor, los ciudadanos no tiene canales de mediación con el gobierno, en problemas de trabajo, en política, libertad de expresión o derechos civiles.

Al gobierno de Aispuro se le debe fustigar todo porque prometió demasiado con su gobierno de cambio y quedó por detrás de los gobiernos que recriminó, corrupción, violación de la partida de servicios personales o prestaciones laborales, como ningún otro.

No se recuerda una situación tan difícil en lo económico ni en dinámica política, Esteban Villegas muestra talante apropiado. Ha pedido humildad, ha marcado discreción en competencia por puestos y aspiraciones, declaró que las elecciones quedaron atrás en actitud de suma y conjunción de criterios. Postura buena dada la centralidad e influencia de gobernador en el quehacer oficial.

En lo económico la 4T no alcanza los niveles anteriores a la pandemia en empleo e inversión pública y extranjera, la austeridad franciscana nos afecta como Estado. Pocos empleos, escasa generación de valor agregado en productos del campo y en cadenas productivas o procesos mediante cooperativas y sociedades de inversión medianas, posibilidad al no tener grupos de capital fuerte o empresas grandes que ramifiquen o absorban proveedurías e insumos locales. Creemos que se emplean ideas del pasado en que si un gobernador era amigo del presidente se recibía apoyo del centro, una dosificación de poder a los Estados que hacia el presidencialismo del PRIAN. Ahora López Obrador cuando le piden apoyos de emergencia contesta que cobren impuestos (los gobernadores son centralistas para en que gobierno combata al narcotráfico, y son federalistas para gastar impuestos que no cobran). El presidente ha respondido con apoyos extras cuando hay contribución de gobierno y empresa en Estados.

La campaña en marcha por el Estado de México y el 2024 hace referencia del triunfo de Villegas Villarreal. Hay desproporción, la coalición Va por México es una oposición débil sin visos de progresar. Cargan con Alito y su mal expediente y la ineptidud de M. Cortez. Esteban Villegas tendrá trabajar entre la 4T y la coalición que lo postuló, aquí pueden darse inclinaciones coyunturales y tal vez obligadas en el corto plazo. Claves las decisiones del hombre del poder, dice Maquiavelo: No es de poca importancia para un príncipe la buena elección de sus ministros los cuales son buenos o son malos según la prudencia se usó en ella.