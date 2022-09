Percepción ciudadana

La 4T y Morena a la mitad

Nepantla es el lugar donde nació Sor Juana Inés de la Cruz y significa en Náhuatl en medio, a la mitad. La 4T y la transformación de López Obrador en temas del desarrollo, de crecimiento y progreso, después de 4 años no sientan bases hacia metas prefiguradas. En fundamental, en educación, en infraestructura social, en salud o seguridad, sustantivas para una transformación no hay avances concretos.

El presidente y sus reproches a clases medias, grupos de acción civil y entidades culturales antes subsidiadas por el gobierno, está perfilando un antagonismo embrionario de clases sociales, con un lenguaje simplista y sencillo a estratos populares. Se rodea al mencionar a la pequeña burguesía como aspiracioncitas y a clases proletarias y subproletarias como pueblo y masa. Una ligera definición que le resta categoría social a pueblo, que en términos de izquierda es: La alianza de clases fundamentales, obreros, campesinos y clases medias progresistas que en momentos de crisis, inclinan la balanza de la historia.

Mario Delgado, viceadministrador de Morena, dejó entrever que Morena será ajena a la definición de izquierda. Es bueno porque ya no caben tantas contrasentidos y negaciones de la filosofía política, y hay equivocadas concepciones del materialismo histórico en México y América Latina. Ahora con afán voluntarista e ingenuo, se plantea una tregua de 5 años a Rusia y Ucrania. Serán las presiones de los norteamericanos, o el desaire de la izquierda sudamericana, o la ausencia de los que formaron Morena con otra creencia. Por lo que sea, define posturas y evita disfraces.

Las pensiones para adultos, las becas para jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida serían mejores si por regiones se formaran cooperativas de producción o consumo, empresas de solidaridad social y apoyos a grupos o familias de iniciativa. Que con educación económica crearan empresas agrícolas y factorías eslabonados a cadenas productivas. Nunca cesa la modificación en modelos de utilidad y derivados de patentes en nuevo valor agregado por modernas que sean las primeras.

No hay investigación aplicada en robótica, biotecnología, microelectrónica, tecnologías de la comunicación, vida e inteligencia artificial. No visualizamos el mundo de hoy, en agricultura se experimenta cosechar tomates cuadrados para reducir espacio de embarque, automóviles que ahora si de mueven solos, o robots que llevan comida rápida a oficinas en San Francisco, California o Tokio, Japón.

Sin despilfarro y austeridad oficial este gobierno dará casi 400,000 mdp en apoyos asistenciales, Si no hay sentido productivo los dineros a la gente seguirán quedando en monopolios.

A nadie conviene que se queden las cosas a la mitad. La burocracia que es igual que antes, en el outsourcing desvirtuado sigue. Cuando el presidente recurre al ejército en obra pública, en aeropuertos, aduanas, en la vacunación, es porque ve que no hay el entusiasmo que siente por sí mismo y sus ideas. Trabajos que se facilitarían con partidarios convencidos e informados. Se lograría con un partido político, Morena no recibe de su jefe o líder, mensajes sobre solidaridad.

El presidente es maniqueísta y absoluto, no fomenta la autocrítica entre los suyos y los directivos de Morena son obedientes y aduladores del jefe, ni un coma le cuestionan. Un partido es un centro de educación política, y política es estudiar y ejecutar alternativas de desarrollo con estrategia y tácticas. Las cosas no han cambiado mucho, la 4T no da luces de transformación, y la oposición ha sido mediocre, amarrada y encubriendo la corrupción de sus principales. Quedarnos en medio en tales condiciones es mucho riesgo.