Percepción ciudadana

Sun Tzu el estratega militar de siglos A.C. enseñaba que las ventajas tienen riesgos y que en éstos se deben buscar ventajas inherentes. La nueva administración en el gobierno enfrenta riesgos y dificultades en gasto corriente, servicios de nómina y mantenimiento por causa del manejo deficitario y corrupto de Aispuro Torres.

En la 4T ejercicio del poder sigue siendo piramidal, el presidente es absoluto y los gobernadores caciques feudales, usos u modos del sistema que comparten militares, clero católico, empresarios y grupos de interés, todos mantienen su interés en el reparto de palacio.

La corrupción y la situación financiera del anterior gobierno desde hace años es un tema archiconocido, y se esperaba de Esteban Villegas una postura critica e inquisitiva en su campaña. Aispuro fue gerente de la coalición Va por Durango, condición suficiente para no ser tema de proselitismo. Por el contrario, se pensó que Alma Marina Vitela, por ser de Morena, imitaría a López Obrador en su denuncia contra la corrupción, y nada que fue más crítico Esteban Villegas, en algo, que la candidata de la 4T.

Marina como priista de aventura no iniciaba su campaña, y ya le pedía magistraturas y puestos al gobernador. No existir la corrupción en el discurso en la contienda electoral, abonó la indiferencia social, mermando credibilidad e integración por un proyecto conjunto, fue poco el incremento de votos sobre el padrón, casi se invirtieron las cifras de 2016. Un buen candidato y una pésima candidata, según de Perogrullo.

El Bicentenario tiene apremios inmediatos, que se radicalizan por la deuda a corto plazo que presiona al gasto corriente, porque junto con la de largo plazo no ayudan planes de inversión de envergadura, y también tener agotada la capacidad de endeudamiento. Se hará “una reingeniería financiera inteligente” con ese léxico tecnócrata, o la de vamos a lograr que López Obrador se enamore de Durango, no les ayudará mucho con los al 4T y pueden entrar por una puerta y salir de lado, cuestión de exponer de economía política y con actualidad.

La crisis brinda oportunidades, las contradicciones se deben acelerar para que ofrezcan posibilidades. Dice la Biblia en Jeremías 1.10: Extirpar para destruir y plantar para construir. Las condiciones señalan al gobernador que imponga una administración de austeridad, de no despilfarro, no cientos de aviadores caros, de cierre de secretarías completas, direcciones, gastos excesivos en publicidad, ajuste de apoyos y subsidios a grupos y publicaciones, haga lo como López Obrador, publíquese en cada medio de acuerdo con su tendencia y su valía. Véase lo que acaba de pasar que varias publicaciones y locutores de televisión por 5años y 11 meses no se dieron cuenta de la corrupción mientras los “apoyos fluían”.

López Obrador advirtió de la austeridad a los estados, en Hermosillo y Oaxaca con gobiernos municipales de Morena, en solicitud de ayuda para pavimentar y una carretera, los primeros le solicitaron 6000 millones de pesos y les preguntó que de cuál nieve querían y en Oaxaca le dijo hagan ustedes su carretera no tiene mucha ciencia, y así ha respondido, le pide a gobernadores solicitantes que cobren impuestos y castiguen la corrupción.

Seguimos pensando que se piensa en el régimen priista, Aispuro así lo hizo, pidió cientos de entrevistas y se tomó cientos de fotografías y no logró nada. Y, claro, el presidente anda en campaña y puede dar su brazo a torcer, Esteban Villegas haga de la penuria una oportunidad, castigue la corrupción para que no se vaya a revertir, aplique austeridad y haga recortes, refórmese la ley de administración pública, y no se menosprecie el poder anónimo de la conciencia pública.