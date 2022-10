Percepción ciudadana

El partido y Movimiento de Regeneración Nacional es el sustento político de la cuarta transformación. Denominación que conlleva una ambigüedad porque un día se anuncia como revolución y otro día se perfila como reforma.

Habida cuenta de que los movimientos sociales por lo general son tendencias políticas que como los partidos buscan ser agentes de cambio, o estabilidad, pero con demandas muy concretas y determinadas, sindicalistas, populares o reivindicaciones sociales. El discurso de López Obrador es contradictorio al decirse esporádicamente de izquierda y luego popular o de masas, la cuarta transformación ha sido difusa, pretende abarcar mucho y no hace nada.

Morena no configura como partido político, no tiene doctrina, organización o disciplina para formular un ideario, y consolidar una base territorial con dimensión orgánica. Todo depende de la popularidad de López Obrador. Los partidos políticos en la sociedad capitalista, casi exclusiva, son calificados por la sociología funcional con matriz en Max Weber, Augusto Conte, Durkheim y otros fundadores, como canales de expresión y acción política, con parecidos objetivos limitados como sindicatos o el periodismo. Son funcionales y cumplen tareas del establecimiento social, así piensan de la educación como servicio público y no de fundamental para el cambio social.

Los partidos de izquierda actualmente inclinados a la democracia social demandan reglas de economía y democracia con marcado interés colectivo sobre el individualismo. Promueven más control del gobierno y por ende del Estado en regular los beneficios de la propiedad privada, en disminuir la plusvalía en la relación con el salario y el valor del trabajo, una política monetaria y una carga fiscal que reduzca la desigualdad. En varios países de Europa, por ley el capital accionario de empresas de cierto tamaño, un porcentaje que va del 13 al 18% sus utilidades son de los sindicatos. Disposición laboral y fiscal que desde los años setenta restó fuerza a los partidos de izquierda y contuvo el avance del socialismo.

Mientras que los partidos de la democracia electoral trabajan por llevar al gobierno hombres rectos y justos (a veces pillos), los partidos de izquierda buscan cambiar la sociedad entera; regular modalidades de la propiedad privada; economía centralizada por el gobierno y luego por el Estado completo; hacer de la educación un instrumento de liberación social y de emancipación cultural para que sea política; Como afirma F. Engels, la relación del hombre con la mujer es la relación con su propia naturaleza, bajo esta tesis el socialismo hace un siglo practicaba la igualdad de sexos. Principios del debate entre los izquierdistas constante y tradicional mente radical en sus extremos. Polémicas y debates de socialistas, no de los de izquierda vulgar que sin saberlo son de derecha por su mínima formación cultural, sobre todo en historia.

Nociones para precisar si Morena es de izquierda al ver que un día el presidente lo afirma y después lo niega, da pensiones y apoyos existencialistas a los pobres y al mismo tiempo por incapacidad ante la inflación deja sin ningún control la importación de alimentos, igual que el liberalismo. Con débiles estructuras sociales se anuncia una revolución de las conciencias, ignorando la sólida argumentación de que no habrá cambios superestructurales sin modificar la estructura social o base económica de la sociedad. Televisa, Tv-Azteca y grupo Imagen, a sus anchas en manipulación cultural y la distorsión informativa.

Las fanfarreas estridentes del neoliberalismo callaron, ahora regresa el nacionalismo con proteccionismo, el intercambio global y sus vicisitudes lo imponen. Se refuerzan los partidos políticos con el uso de tecnologías de información. Morena no tiene base social, no cuenta con base critica, informada y militante, y no podrá mejorar nada sin la participación con doctrina y capacidad.