Percepción ciudadana

Partidos políticos y sociedad civil

Un discurso político vacío y un debate social pobre es lo caracteriza el subdesarrollo social del país. En los noventa con la transición democrática, luego con la reforma del Estado y ahora con la cuarta transformación, deambula hacia ningún lado.

Las elecciones con el INE y otras de maquillaje en el gobierno, son sólo eso, escenarios de utilería. Los datos reales están en mayor desigualdad social y en el declive pronunciado del Estado de Derecho. Se ha avanzado en ciertas formas, nada de sustancia, como dijera J. J. Rousseau: En democracia la simulación, la cortesía, y máximas sublimes, terminan en honor sin virtud, razón sin sabiduría…

Es un lugar común hablar de sociedad civil en vísperas electorales o sucesos de convocatoria social. Se menciona en alternativa a los partidos políticos, como tendencia emergente de expresión política, y no es exacto. La burocratización y la corrupción cohonestada por los partidos fomentó esa idea de sociedad civil, una escueta definición de que sus promotores no pertenecen a un partido y no tienen relaciones institucionales con el gobierno o corporaciones privadas, por exclusión de autodefinen como sociedad civil.

Cual si fuera una moda es parte del discurso de no pocos funcionarios, lideres partidistas, comentaristas etc. Y se sigue mencionado en términos abstractos, se pronosticaba su irrupción social para suplir a partidos y gobierno en determinadas acciones. Proliferaron, y aún quedan grupos de unos cuantos ciudadanos que se autoproclaman sociedad civil, y en muchos casos anduvieron buscando candidaturas fallidas en los denostados partidos.

Hacemos hincapié en grupos auténticos de sociedades civil, de activistas honestos y sinceros, de gente bien intencionada, los que merecen respeto y apoyo. Son grupos que trabajan y resisten estrobo a manos de protagonistas que empañan el trabajo de luchadores sociales y gestores de buenas causas.

G. H, Hegel y más ampliamente Carlos Marx en la sagrada familia, definió a la sociedad civil: “El Estado tiene como base natural la sociedad civil, el hombre de la sociedad civil, es decir, el hombre independiente, unido a otro hombre solo por el vínculo privado y la necesidad natural inconsciente.” Para Norberto Bobbio: Es la esfera de las relaciones entre individuos, entre grupos y clases sociales que se desarrollan fuera de las relaciones de poder que caracteriza a las instituciones estatales.

El sociólogo Zygmunt Bauman, es creador la teoría de la sociedad líquida, de la aprensión de poco y lo efímero de mucho. Circunstancia impulsada por el síndrome de la prisa y la avalancha tecnológica. Causa de la transformación del ciudadano de derecho en el ciudadano de hecho, que en sociedad desarrollada tiene mas conciencia de reglas, valores y derechos que son factores y nexos para la participación y convivencia social.

El ciudadano de hecho se forma en expresión y participación, con canales de opinión pública y órganos de mediación con el gobierno. Son hechos de evolución social, con partidos políticos tal nombre, prensa más libre y crítica, con sindicatos laboristas y no de control político, con iglesias que practican sus evangelios, mejor educación, y sobre todo aplicación de la ley, y mucha honestidad, capacidad y transparencia en políticos y funcionarios públicos.

Un ciudadano de esos lugares es miembro de dos organizaciones civiles en promedio, y lo más relevante, evitan la política electoral. Sus medios de presión e instituciones funcionan bien, pueden pertenecer simultáneamente a un sindicato, un partido, asambleas religiosas. Se manifiestan en defensa de problemas comunes, defensa del medio ambiente, de protección de animales, de consumidores, seguridad vial, labores comunitarias, la política la hacen en sus partidos. Es ciudadano informado y exigente. Como ve estamos lejos de la democracia. Tema para insistir.