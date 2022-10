Percepción ciudadana

Ser o no ser…

La reflexión del Hamlet y su máxima: “La tintura del valor se debilita con los pálidos barnices de la prudencia”, puede referirse la actitud del nuevo gobierno frente al mar de corrupción del gobierno de Aispuro.

El tiempo pasa y al gobernador se le escucha comedido en no llamar a los delitos por su nombre, peculado, coalición de funcionarios, fraude, robo etc. La tercera parte de la población no cree que se castigará a los responsables, los funcionarios empezaron hablando de mucha corrupción, se tratò de preparar a la opinión pública o medir su reacción.Y siguieron saliendo al aire corruptelas sin faltar ninguna oficina, cuenta aparte del monto de la deuda pública contraída en perjuicio del erario. Una cosa es respetar los derechos humanos de los indiciados y sospechosos, y otra cosa es tener datos y evidencias de los que deben ser justiciables o enjuiciados, y muy otra mantener en exceso y con otros fines sospechosa discreción.

Es verdad que los ciudadanos no tienen vías o espacios dónde manifestar su inconformidad y su protesta. La prensa convencional no investiga con objetivos periodísticos la corrupción y darle seguimiento, la televisión comercial sigue igual, pierden cobertura entre tanta competencia y las redes sociales de internet, y no modifican su libreto oficialista. Cabe anotar que miramos por el canal 12 una entrevista al gobernador. A pregunta expresa, éste afirmó que se aplicará la ley y por lo tanto no habrá impunidad para nadie, el entrevistador le preguntó que si la decisión incluía al número uno (o sea Aispuro) y Esteban Villarreal lo reafirmó, a todos, incluyendo al número uno. Dijo además que esta semana la fiscal general y el fiscal anticorrupción darían información detallada de las denuncias penales y el avance de las averiguaciones en las carpetas o expedientes con nombres, cantidades y circunstancias. nombres y latrocinios que es conocida ampliamente por la opinión pública, menos de los encargados de procuración de justicia. Muy importante saber del estado de las investigaciones y se contradiga el rumor de que hay temor que aparezca Aispuro atribuyendo algunas suertes y artificios a la coalición Vamos por Durango.

La opinión pública, el universo de ciudadanos pendientes de la cosa pública y procesos sociales, se informa mayoritariamente por la prensa y la televisión, esa opinión suele quedar en el anonimato, en la inacción o indiferencia. Ese imaginario colectivo e intuición popular por anónima e inerte que parezca, va generando conciencia del desarrollo comunitario, y termina por encontrarvías que no siempre son adecuados, pero siempre, tarde que temprano irrumpen, con movilidad o energía y a veces sin mostrar señales evidentes. Así les pasó a los prianistas en el triunfo de López Obrador, que se tardaron en entender el voto masivo cansados de aquellos gobiernos de comparsa y corrupción. No se banalizan los votos por el presidente, pero sus opositores hasta ahorita no tienen cálculos de cuántos fueron en contra de ellos y cuántos por el presidente.

Lo importante y no fácil de ejemplificar, es saber precisar la importancia de buen gobierno y su influenza en la sociedad. No es tangible a primera vista, sin embargo, podemos medir la productividad laboral que genera riqueza y empleo en comunidades con productividad, consenso, respaldo por la credibilidad en sus autoridades, que contagian varios ámbitos de desarrollo personal e incluso individual. Allí se observa un sentido de comunidad que facilita la obra de gobierno, económica, social y educativa. Lo contrario sucede en Durango, que en cualquier reunión se oyen expresiones de queja y desánimo por la falta de oportunidades. ¿Será cierto que los pueblostienen los gobiernos que merecen?