Percepción ciudadana

López Obrador y su 4T sigue marcándole la pauta a la oposición, el cambio formal del mando en la Guardia Nacional -que siempre ha estado bajo el mando militar- una vez aprobado por las cámaras y que permanezcan en las calles hasta el año 2028, mantiene la discusión por la visita del Secretario de Gobernación a las legislaturas estatales.

Al mismo tiempo el presidente dirige el debate sobre la reforma electoral y la oposición sigue el libreto de las mañaneras.

La oposición no define si es alianza electoral o coalición política parlamentaria, atrás perfilaron una reforma electoral y después nada. En ambos bandos no hay claridad intelectual ni se presume honestidad moral. La oposición fundamenta críticas a medias, cuestionan y rechazan programas y no ofrecen alternativas, llevan 4 años así. La 4T que no es de izquierda ni entiende de ella, defiende la militarización y pergeña justificarla. La injerencia militar ha sido una demanda de la expansión del capital contra el movimiento obrero, garantiza, orden, estabilidad y confianza a las inversiones de capital y su reproducción. La historia del fascismo y sus remedos endictaduras militares enseñan preferible el libertinaje al autoritarismo.

Paradojas, la oposición rechaza la militarización, diga lo que diga López Obrador, no son los expedientes de represión del Ejército por órdenes de funcionarios civiles, sucesos donde se comprueba que la ineludible disciplina militar se prepara para la guerra, no de gendarmería para civiles. Es hoy la participación castrense en todas las áreas, ironías, derechas, e izquierdas light cambian de chaqueta. Compárense las tesis de Lula Da Silva en Brasil, de Petro en Perú, o de Boric en Chile, véanse las ideas de izquierda nueva.

Existe oposición difusa fuera del PRIAN y el escaso PRD, se escucha por todas partes, en pocos grupos de sociedad civil, en comerciantes, en profesionistas y estratos sociales medios. Y seenfila aperderse al no poder librarse de las gerencias de los partidos, de sus camarillas dirigentes ávidas de curules de representación proporcional. Hágase una revista para comprobar que el PRI son los mismo de hace 20 años cuidando sus negocios, su libertad y esperando cotizar sus servicios al presidente; en el PAN, los otrora que pedían honestidad en el gobierno simulan y convidan corrupción. En Durango se da una calca menor de lo nacional, cuadros de burocracia panistas que llevan décadas en diputaciones locales, federal y senadurías en donde no se conoce ninguna acción de valía, sea con Aispuro o con Esteban allí están sobres las chambas. Listos para cobrar y para obstaculizar a cualquier grupo que pretenda transparencia ydemocracia que no se forme bajo su negocio. Si tal estorbo no fuera suficiente, no hay mucho caletre en los grupos opositores independientes, la falta de capacidad es general, acrítica y sin ciencia, es una marca cultural de la anterior y la presente generación en país. El gobernador prefirió a la burocracia panista, asilada y ajena de sus simpatizantes, el PAN es un partido de simpatizantes y pocos militantes, ayer interpretaban las demandas de sectores medios, y a veces de populares.

Al no existir Morena a Esteban le será fácil la maniobra, está en manos del presidente, confundiendo los tiempos y políticas, antes se decía “el presidente le sonrió al gobernador, entonces nos irá bien”, siempre pidiendo sin crear nada.

No hay proyecto, en su contextura y lenguajesno se ve capacidad, son colaboradores de vieja grilla política y probados de bajo de la medianía.

En Durango no hay historia del tiempo.