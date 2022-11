Percepción Ciudadana

En las elecciones el que cuenta los votos es el que gana.

La reforma electoral concebida por López Obrador se había pergeñado desde el primer año de su gobierno y ahora se presenta la iniciativa de la materia.

Enfocarla en la compra de votos o el conteo fraudulento y permisivo de todos los gobiernos incluyendo el de la 4T, es hablar de los efectos sin mencionar las causas.

El IFE-INE fue ideado por Salinas y el grupo de A-Nexos a su servicio (Aguilar Camín, J. Woldenberg, Rolando Cordera, Jorge Castañeda etc., ideólogos orgánicos) para hegemonía, cooptación y acuerdos en el sostenimiento del régimen político y su aparato electoral priista.

López Obrador pretendió cambiar el régimen político con reformas constitucionales tipificando el fraude electoral como delito grave. Con rectificaciones burocráticas y con estilo claridoso en sus conferencias mañaneras se anunciaba transformar el viejo sistema político de arreglos y concesiones tras bambalinas, con grupos de presión y factores reales de poder. Refuta calificar de baluartes democráticos a los llamados órganos autónomos por ley, en transparencia, derechos humanos, competencia económica y las elecciones. Eufemismo o simulación de partidos y grupos a cambio de consejeros vocales en esos organismos, o compensados con otros cargos en la burocracia dando lugar a la partidocracia, o clientelismo del gobierno hacia partidos y agencias de interés.

La población no sabrá mucho de fórmulas electorales, pero sí de que el INE y funcionarios ganan mucho dinero, reproche del presidente que es como loza sobre la oposición. Woldenberg seguirá repiento en cualquier marcha o micrófono conceptos abstractos para una sociedad que no ha podido hacer las elecciones limpias de hace medio siglo en países desarrollados. Cansino intento de relacionar la teoría política en una democracia electorera primaria y corrupta.

Buena parte de la presencia mediática del INE-política y legalmente nunca ha alzado la voz contra fraudes y mapaches- se debe a que con afanes de incrementar las votaciones y reducir la abstención se hizo obligatoria el uso de la credencial electoral en todo trámite, requisito engorroso que no logró mayor participación ciudadana. Llamar al INE fundamento de la democracia y factor de unión entre los mexicanos es un alarde emocional o timorato. Esta dependencia de buenos salarios, de aprendizaje memorista del código electoral y sin contexto social, o excepcionalmente una que otra lectura afín, estimuló a miles de abogados y profesionistas a obtener maestrías y hasta doctorados en derecho electoral sin vocación social y en muchos casos por una oportunidad laboral.

EL INE es un apéndice del gobierno que López Obrador quiere alinear a su 4T. La marcha del 13 de noviembre en realidad fue contra el presidente, la postura es en contra, o a su favor, la defensa del INE es un pretexto, se cuidaron de no lanzar consignas contra el presidente por cuestión táctica. La repuesta del presidente fue inmediata convocando a una marcha para el domingo, supuestamente para celebrar 4 años de transformación.

En ambiente de información electrónica la toma de la calle ya no tuene el efecto de antes, pero organizarán acarreos o movilizaciones según el carácter de los participantes. El modo priista persiste, si bien las maniobras ocultas de los tapados de aquellos eran menos costosas, la decisión presidencial es la misma. El presidente se pone al frente, ya se dio cuenta de que no tiene partido, que no escogió dirigentes capaces para Morena, que la política sí necesita mucha ciencia, que no quiere que el proceso de sucesión se le salga de control y de que Morena deja muchos daños entre sus filas después de cada candidatura. Él dirige las operaciones con ventajas y está haciendo lo que conocemos bien del priismo, sus modos están vigentes.