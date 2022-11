Percepción Ciudadana

El obradurismo y el síndrome

La marcha organizada por el gobierno de López Obrador fue mayor que la del 13 y así se esperaba. La de la oposición fue el acicate para que el presidente refirme su liderazgo explícito.

El líder de la 4T informó de sus cuatro años de gobierno, un resumen de las mañaneras y lo que harán, y que campanas al vuelo o soplando pompas de jabón en la tribuna, al proyecto y fundamentos se le bautiza de Humanismo Mexicano, para que lo entienda quien pueda.

Gustavo Gordillo, economista y sociólogo de primera línea en su columna del periódico La Jornada, hace una descripción de fondo de López Obrador y su gobierno, Afirma es un síndrome. Que Morena no es partido, que no tiene dimensión orgánica, ideario o doctrina; que no es movimiento organizado con demandas concretas; que López Obrador encarna un estado de ánimo, que da voz a rabia que persiste por la corrupción del PRIAN, queja por la impunidad que, si no ha crecido como la violencia, se mantiene aunque diga lo contrario el presidente; en ella gente no siente el abandono de los gobiernos del boato, parafernalia y la simulación.

Que la oposición sea mediocre y gris no es culpa del presidente, y tampoco es menos la capacidad de aprovecharlo,Y allí está el firme y mandando. Organiza su marcha machacando su control, haciendo a un lado a la gerencia artificial de Morena en calidad de jefe único. Que no exista autocritica al interior, que no se haya elaborado una doctrina política, un ideario adecuado a las circunstancias ha sido responsabilidad del mismo López Obrador.

En el mitin al concluir la marcha modifica su creencia de que en los colaboradores importa en 90% la lealtad y un 10% la capacidad. Antier ya dijo que importa mucho la capacidad de lo colaboradores, que la tarea no es de un solo hombre.

El presidente ha manejado bien el uso modificado de los símbolos del poder, varios de ellos que la teoría califica de factores externos. Durante su paso de cinco horas, arriesgando su integridad física, se tomó selfis y saludos con medio mundo, sufrió empellones y retraso. Lo usa de simbolismo, de contacto directo y cercano a la gente, ya no el jefe rodeado por Estado Mayor Presidencial con despliegue de militares, guardias, vallas y alarde de prepotencia en que los ciudadanos no podían acercársele.

Vale aclarar que esos factores externos de poder impactaban a sectores sociales que veían sinónimos de mando absoluto del jefe de las instituciones, del granTlatoani Azteca.Una referencia del que manda, practicado ritual los ancestros e inculcado los conquistadores, simiente del autoritarismo del clero político por siempre.

López Obrador se deshizo del avión presidencial, muestra de prepotencia y despilfarro; transformó Los Pinos o fortaleza presidencial y bastión de fuerza, a una casa de cultura accesible al público; redujo los salarios de funcionarios y decretó medidas de austeridad y humildad, diariamente habla contra la corrupción, aunque no se haga nada, así ha fincado su aceptación en clases populares. Mientras su oposición sigue haciendo lo mismo con los mismos actores e iguales modos, caminan hacia ningún lado. Acierto de AMLO y defecto de sus oponentes.

Seguirá modificando el régimen político, no el socioeconómico, no varía en su rechazo a político hacia clases medias- los sustratos sociales que albergan a intelectuales, académicos, investigadores, comerciantes y empresarios medianos. La burocracia está intacta o peor, sin vocación de servicio o asistencia. Quedan desenlaces con la militarización excesiva, la criticada permisibilidad o deferencia no dilucidada con determinados grupos del crimen organizado, y la relación ocasional y veleidosa con los EE.UU. y regímenes latinoamericanos de inclinación social demócrata.

La categoría de pueblo y partido en el presidente no corresponde a sus pergeñadas concepciones sociales, son ideas grandes.

La 4t enseña todo lo que tiene, haber qué hace la oposición.