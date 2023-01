Percepción ciudadana

Comparsas de oficio

Se perfila cada vez más el conflicto social, teoría que en sociología política consiste en la incapacidad del gobierno para responder las demandas de la sociedad.

Los factores que abonan el conflicto social no se muestran con etiquetas o de forma evidente, hay que medirlos en contexto social en variadas expresiones.

Si Zygmunt Bauman lo refiere a la experiencia global, nosotros podemos hacer analogías en gobierno federal y sobre todo en Durango. El déficit crónico que padecemos de falta de capacidad y aplicación política no manifiesta evidencias de conflicto, sólo hay concepciones e intuiciones similares en estratos sociales, partidos políticos, de grupos de presión por ley como empresarios, trabajadores organizados, prensa, etc. Lo que sucede en Durango no tiene paralelo, hace años el gobierno no representa a la sociedad y la sociedad no cree en el gobierno. Individuos y grupos no cuentan con lugares para actuar en defensa de sus intereses. El gobierno coopta a grupos de presión y de interés, los adormece con apoyos y ellos siguen cómodamente esa pauta.

También la Universidad Juárez es coartada por el gobierno para que no desarrolle su extensión en orientar a la población con críticas y propuestas, y hay que decir hubo rectores que fueron obedientes. Destacados durangueños Héctor Mayagoitía y González Avelar, fueron funcionarios federales en educación y creamos expectativas de que impulsarían programas de investigación y desarrollo para hacer crecer a Durango, y no pasó nada. El hecho es que la UJED sortea obstáculos para resolver el gasto docente y administrativo, atiende lo urgente y sin recursos para lo importante.

Se está de acuerdo en que la diferencia entre los políticos y los demás es la capacidad de resolver los problemas. Elemental para la gobernabilidad con liderazgos con capacidad y valor, con inteligencia para sostener la legitima del poder, la confianza en el gobierno sino como el mejor al menos no el peor. Legitimidad en consensos y atención a los disensos, fomentando la credibilidad cada vez más escasa en tiempos líquidos y de velocidad digital. Fundamental para la gobernabilidad en general, que sectores sociales y opinión pública respalde los programas de gobierno, aunque no esté convencido.

No funcionan los grupos de presión que cuentan con una ley exprofeso, entre el gobierno y población existe un páramo de indiferencia, pasividad y hasta cinismo. La falta de capacidad y valor en los políticos, o mejor dicho en los publirrelacionistas de nómina, provocan la disgregación e indiferencia y el “no pasa nada”. La prensa y en particular la televisión comercial funciona como vocera de oficio de la administración pública estatal. Por lo mismo no exhibieron en 6 años los robos de la administración de Aispuro, ahora no han cuestionado sin preguntas bajo libreto a Esteban Villegas. Hoy le festejan su “filosofía” de trabajo y circunloquios.

Podemos entrar en anomia, en disolución, sin Estado de derecho que como dice Kelsen, cualquier pandilla puede hacerse del poder. La sociedad líquida le da una imperceptible fluidez, hace efímeros convencionalismos sociales, principios de convivencia, y hasta de valores morales que contagian la dignidad y la justicia. El internet es su vehículo principal en esta liquidez, todo pasa y se olvida rápido dependiendo del acervo cultural de la sociedad.

En un operativo militar se aprende a un principal del crimen organizado, hay más víctimas de la meningitis. Aispuro es mencionado precandidato a sabiendas de la repulsa para que la gente piense “pobrecito no lo quieren de senador y todavía lo quieren encarcelar, qué barbaridad”. El gobierno está asustado, Jorge Salum felicita a AMLO por el operativo, y folicularios se asustan o lo juzgan extemporáneo, comparsas de oficio.

