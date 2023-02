Percepción ciudadana

No hay precisión

El gobierno del Estado desde el inicio de su sexenio no valora el nivel de su aprobación en la ciudadanía, los sucesos lamentables en salud de la población y el latrocinio del gobierno de Aispuro, se muestra como indolente en el mejor de los casos, y deja lugar a pensar que espera que el tiempo lo acalle.

En el grave problema de la meningitis contagiada que ha causado 35 víctimas y ante la importancia máxima que amerita, no hay precisión en este lamentable suceso.

Hace 4 meses informaron que un médico había huido al saberse del percance, se decía que la sustancia anestésica fue sustraída del sector salud o del Hospital 450, capítulo de la investigación que no se volvió a mencionar. La ciudadana y la opinión pública se molesta con esa información difusa y dosificada. Se ha comentado que 8 deudos de víctimas han recibido $800,000 y sin mencionar si fueron indemnizaciones, pagos de seguros, pagos por reparación de daño civil u otra resolución judicial, y los demás ¿no hay información oficial?

La gente hace conjeturas y exige datos sobre los administradores de los cuatro hospitales que huyeron con indicios de participación conjunta en las causas de la desdicha, que se dice empezó desde mayo o junio en hospitales prácticamente nuevos y que se dijo no reunían las condiciones de regla para operar. Lo que se exige saber son las causas no los efectos, el laboratorio Pisa dio cuenta que los anestésicos, no obstante portar sus marcas comerciales, no se fueron elaborados por ellos mostrando récords de entregas y el orden, series y claves de fabricación, y comprobando que fueron alteradas.

La Cofepris federal analizó el anestésico y no encontró ningún hongo. La fiscalía general y la de anticorrupción a presión del noticiero de Ciro Gómez Leyva, tres meses después con embrollos y confusión salieron a declarar. Ahora el juez de control y enjuiciamiento decreta prisión preventiva a presuntos responsables por delitos de omisión y faltas, no se cree sean las verdaderas causas. Hay negligencia e incapacidad.

Con el sello del gobierno del Bicentenario y como en el asunto de la corrupción realizada por Aispuro, con medias verdades y sospechas hay rumores, porque no se informa del desfalco o desviación en el Tribunal Superior de Justicia. Al asumir el cargo la presidente del pleno, habló de malos manejos en el fondo auxiliar que resguarda las fianzas, afirmó no tener recursos para pagar la nómina de diciembre y los aguinaldos. Nadie sabe si ya solucionaron el déficit.

Luego la Barra de Abogados reclamó escuetamente que se habían cerrado los juzgados mixtos- de litigios civiles y penales- en Nazas y Topia sin causa justificada. No sabían si por la poca demanda de justicia, por austeridad u otra razón. También se reunió con los jueces ordenándoles que prescindieran de dos trabajadores por juzgado, medida juzgada contradictoria porque al mismo tiempo se contrataba nuevo personal. Semanas antes del cambio, exoficio a los magistrados se les insinuó que acordaran en el pleno una auditoría a la hermana de Rosas Aispuro que es la directora ejecutiva de administración, posibilidad suelta al tener al eludir el presidente esa facultad sin menoscabo de ejercerla en el Consejo de la Judicatura que él preside.

Parece que no se despidió a trabajadores, que los juzgados se reabrieron. Secretos a voces en la opinión, en la ciudadanía, y no parece interesarle a la prensa y a la televisión comercial. Es necesario decir a los que se presumen políticos lo escrito por con Frantz Fanón en su Sociología de una Revolución: “Con frecuencia se cree con ligereza criminal que politizar a la sociedad es dirigirles publicidad y discursos… politizar es abrir el espíritu crítico, la conciencia social sobre los problemas torales de la sociedad”.

