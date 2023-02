Percepción ciudadana

La clase media son estratos sociales transitorios que oscilan entre el temor a la proletarización y la aspiración por elevar el estatus. En tiempos de crisis disminuye la clase media y en el auge económico crecen.

Al conflicto por el plan B que supuestamente afectaría al INE se agrega el affaire de García Luna. Puntas de lanza entre la 4T y sus opositores.

Discrepancias y refutaciones que pretenden ser mensajes políticos de ambos mandos, y no lo son por carecer de mejor argumentación.Debate ruidoso de un lado a otro carente de credibilidad o de impacto,sin las reglas de márquetin político de acuerdo con Dick Morris en El Nuevo Príncipe.

La 4T no da de sí y la oposición es estorbada por camarillas directivas del PRIAN, que no cejan encabezar un movimiento de oposición para el que no tienen solvencia moral ni política-se les está quitando el miedo de ser enjuiciados por corruptos- tienen pocos actores políticos y muchos políticos actores. La incapacidad de la oposición no es fortaleza de la 4T, nos encontramos en Nepantla, que en Náhuatl significa en medio, estamos a mitad del río, en la incertidumbre y la inseguridad completa.

La 4T no tiene partido o ente que se le parezca, no ha formado cuadros políticos con bagaje de saberes, ni praxis política ni planes y planes programáticos ante demandas y problemas de la sociedad. A los viejos rezagos se suman nuevos en ciencia y tecnología, en productividad laboral para competir, la inflación no reprocha no ser autosuficientes en alimentos y materias primas, hay una ola de aplicaciones de inventos que no imaginamos. imploramos inversiones para seguir siendo maquiladores y dependientes de empresas extranjeras.

La reforma al INE se quiere como el Seguro Popular o los programas de apoyo a la investigación científica, que en lugar de cancelarlos se debió conservar las pocas o regulares cosas que funcionaran, voltearlos de cabeza y levantarlos. Claro que el INE es muy costoso y gasta mucho dinero en lo superfluo, congresos, viajes, elevados sueldos y un mundo de personal administrativo y todavía se dan el lujo de repartir canonjías a los representantes de los partidos. Es falso que el INE sea el bastión de la democracia, ese concepto reduccionista de confundirla con el conteo de votos. El INE ha dado un poco, sólo un poco de confianza, los grandes fraudes están a la orden del día, el narco operó el año pasado a favor de Morena en Sinaloa, Sonora o San Luis Potosí, y sólo el INE no se dio cuenta, hicieron mutis para no molestar a López Obrador.

La 4T confía en la entrega de dinero en becas y pensiones, y si no hay alimentos y productos en precio accesible y de calidad, no servirán de mucho esos apoyos asistenciales y terminarán reduciendo el consumo y el mercado. Qué bien que se apoya a la masa, pero ésta requiere dirección y organización (la 4T confunde las categorías de pueblo e ignora el materialismo histórico. La 4T y el presidente debe de pasar de la estridencia verbal, de porras e insultos, de esos términos anacrónicas y equivocados de conservadores y liberales, hay que ser de izquierda y adoctrinar a partidarios. Desgraciadamente los pobres piensan en el día siguiente no tiene condiciones de generar conciencia.

Ingenuidad de la 4T hacer propaganda en atribuir a la oposición el caso de García Luna. En México dominado por el narco los pobres viven rodeados de tienditas de drogas y en la cotidianidad de ejecuciones, lo de García Luna no les interesa.

A la clase media tampoco, el INE es un factor a la mano contra López Obrador. Habrá otros factores, el presidente debe escuchar a historiadores que le expliquen que, en la historia moderna, a partir la revolución francesa, la americana, la revolución industrial, la argelina o la mexicana ningún cambio ha progresado sin el apoyo de la clase media. Se ve al presidente cansado y sin reflejos mentales, ojalá nos equivoquemos.