Percepción ciudadana

Si fuera exacto lo que afirma Maurice Joly en sus Diálogos entre Maquiavelo y Montesquieu, de que en política todo está permitido siempre que se halaguen los prejuicios públicos y se respeten las apariencias, entonces López Obrador ya habría perdido la aprobación mayoritaria que mantiene en las encuestas. La información pública se concentra en las conferencias mañaneras, el gabinete sólo puede declarar allí.

Durante 4 años el presidente ha fustigado y se mofa de sus adversarios, de los prejuicios y las simulaciones del gobierno y en especial del presidencialismo. El combate a la corrupción es la pieza fundamental del discurso presidencial. Redujo el despilfarro, sueldos, adelgazó la burocracia, la prepotencia en guardaespaldas, vehículos de lujo, etc.

A López Obrador le ha redituado tildar de corruptos al PRIAN, la oposición en lugar de exigir castigo a sus corruptos los defiende o los encubre. En palabras de Francisco Labastida- el que perdió la elección presidencial contra el esposo de Martha Sahagún- Peña Nieto con mucho es el más corrupto de los expresidentes. Reduciendo la corrupción y con austeridad y vigilancia a la 4T le alcanza para pagar becas a los pobres y hasta $5000 por bimestre en adultos mayores de 65 años.

El presidente a diario denuesta al INE y a los conservadores, y éstos juzgan al INE como seminaristas católicos al Vaticano, dicen que la democracia es un guardia de conteo de votos. Del clientelismo de “te pago para que votes”, nunca dijeron nada, y ante denuncias pedían videos, testigos, confesión de delincuentes, copias, etc. Con elevadísimos sueldos los jefes siempre fueron la dama de compañía del gobierno. ¿A que persona no le molesta los millonarios salarios de los cientos de funcionarios del INE?

Es cierto lo que dice Carlos Ramírez en su Itinerario Político de que el problema de la democracia en México no es de elecciones, que incluso los fraudes contra Cuauhtémoc Cárdenas en el 88 y contra López Obrador en el 2006, fueron robos que no trascendieron en conflictos o intranquilidad en la sociedad ni en la economía. La supuesta defensa del INE es el único recurso político de la oposición, no saben que el pleito patrimonialista de grupos de interés, corrientes y monopolios económicos y la corrupción, impiden la democracia en la educación, el trabajo, el ejido, la prensa, partidos.

Se exhiben de punta a cabo y con molestias y sorna en el electorado, no haberdenunciado un solo caso de corrupción. Se recicló el torpe dirigente del PAN al tardarse en decir que García Luna no era de su partido, nunca pidió su castigo ni de Calderón, ni siquiera pensò en quitarle la bandera al presidente.

El escarnio del presidente a la oposición, la UNAM, la Suprema Corte, el clero político, o las clases medias son en parte por su naturaleza o por técnica.

Carl Schmitt, politólogo clásico, esgrimió la técnica asociación-disociación. Se utiliza por liderazgos radicales en arengar a la masa para provocar su emotividad y adhesión, con un enemigo preferente a vencer. El proceso consiste en disociar y dividir, para afianzar la asociación de la masa en torno al líder que los defenderá de los conservadores y los enemigos del pueblo.

Ideas discutibles de Carl Schmitt de que el líder refuerza su discurso de soberanía con slogans y actos decisionistas y personalistas, que señalen al otro, al enemigo, y factor importante es que esos liderazgos formaron partidos muy sólidos. Mientras al presidente el discurso contra la corrupción le da ventajas, en Durango la corrupción y la injustica fomentan disolución social.