Percepción ciudadana

Según Joseph Stiglitz, economista de izquierda y Premio Nobel, el desarrollo, crecimiento con progreso, demanda un cambio social con riguroso aprendizaje democrático. La 4T unas veces se dice de izquierda o cambio social, otras ocasiones de movimiento popular, y luego se omiten conceptos de izquierda o revolucionarios.

Lo que es cierto es que no tiene elementos de izquierda, ni de ideología, pergeña intenciones de economía centralizada, la educación no se expone con rigor científico como lo hicieron países socialistas, y muy lejos de la didáctica que exige la tecnología de la vida y la inteligencia artificial en vías de dominar en el mundo.

Las metas discursivas en principio auspiciadas por el proteccionismo económico de D. Trump, hizo que el presidente esbozara medidas nacionalistas con énfasis en la autosuficiencia alimentaria e industrial, que a últimas fechas se manejó con la renacionalización del Litio, declarando que se compraría tecnología del exterior. La dependencia tecnología reviste varias formas de contratación, arrendamiento, coinversión etc., no ceden en la venta de la patente o de modelos de utilidad y marcas, difícilmente las venden.

La obra pública en infraestructura social o piso para el desarrollo, la refinería, el tren maya o el aeropuerto conllevan dudas en su importancia. La refinería producirá combustibles fósiles que no van con la publicidad o aplicación de las energías limpias, al Tren Maya no le conceden que será la vía para el desarrollo turístico de la zona, tampoco para la industrialización de insistencia del presidente hasta en la ubicación de Tesla. Fundamental que el gobierno regule industrias básicas en la base de la economía sobre todo en energéticos, o fuentes estrategias para la seguridad nacional. Nadie puede dudar de su importancia, mas en la guerra con se enfilan los EU y China que están orillando en nacionalismos culturales y de proteccionismo económico.

López Obrador anticipó el destape de sus prospectos a relevarlo en el gobierno dando paso a imponderables, y sin la atención debida al crecimiento económico susceptible de externalidades positivas o negativas de la economía regional internacional. Una de las tesis de Nicolás Maquiavelo, en El Príncipe, le advierte “que no olvide que sus segundos (discípulos) siempre piensan que merecen ser los primeros”. Uno de los factores que explican por qué cambian diametralmente el ungido al primer día de poder, que ante decía le debía todo al príncipe, una vez alabado el palacio y asediado por aduladores termina pensando que fue escogido más su por sus méritos que por la gracia del príncipe.

No se conoce la razón de por qué el presidente impide la discusión y el proselitismo en Morena. Igualmente, en la conferencia mañanera, tribuna única del gobierno no se difunden ideas o tesis políticas que ayuden al interior a su partido, hay conceptos y nociones sin orden. No se escuchan en el presidente reflexiones de política, educación, salario móvil o distribución fiscal y laboral para combatir la desigualdad, sólo un discurso simple y superficial. No permitir que nadie declare de sus funcionarios los convirtió en monitores temerosos del presidente y lo peor, los obnubilo ideológicamente. Se han retirado de la 4T intelectuales y cuadros que ayudaron a la causa y han sido tratados de adversario o conservadores, ese gran saco acepciones sin significado.

Sin muchos partidarios con ideología, capacitación y convicciones ninguna obra social es posible.