Percepción ciudadana

A casi 18 meses de la sucesión presidencial hay variables en el estilo personal de López Obrador. Lo anticipa al decir que él se retirará con la frente en alto por deber cumplido.

López Obrador alcanzó el culmen o elevación máxima de su popularidad en los dos primeros años. La política popular, que no es populismo, se agota cuando ya no se pueden ofrecer metas superiores a las inmediatamente anteriores, o aquellas quedan en el aire. El populismo además de acciones burocráticas arenga a la masa contra la empresa privada responsable junto con el gobierno del acaparamiento de la riqueza, acciones que aquí no se han dado, por el contrario, a los monopolios no se les ha molestado en nada, cobrarles impuestos es una atribución legal de reconocer.

Varios de sus críticos se han retirado o cansado de oponérsele, siguen esperando a que la economía se paralice, que las inversiones nacionales y extranjeras salgan de país. No ha sucedido, la economía es estable, no ha crecido a niveles anteriores al 2018, y sin embargo hay estabilidad y dineros directos a la población que aprovechan los monopolios.

De los subsidios cancelados cuando menos el 30% quedaba en burocracia y corrupción. No se puede eliminar la corrupción con el aparato burocrático intacto del antiguo régimen, y peor si no hubo capacitación.

Tiene razón el presidente en vituperar a los “llamados órganos autónomos”; todos han sido mozos del presidente o los gobernadores. Dice López Obrador que ya no hay corrupción, ya empezará a conocer la que hay en la 4T. No tener partido, ideología o proyecto lo inquietan del posible regreso de la política hecha relaciones públicas, corrupción e inmovilismo del modelo priista.

El INE, el INAI, CNDH y los demás, siguen siendo escenarios de partidocracia. A Ricardo Monreal lo agarraron con los dedos en la puerta al querer votar a dos consejeros del INAI al modo prianista, uno para y otro para mí. Los aguerridos senadores de Morena votaron -y luego se desdijeron- por una propuesta panista, ante lo cual el presidente les ordenó cancelar la elección.

El presidente ha mandado de manera más vertical que los anteriores, sólo él declara; implementó con la mañanera un difusión horizontal, directa, sencilla o simple con los gobernados. Le sirvió rechazar los signos viejos del poder; altos sueldos, guardaespaldas prepotentes, los de militares del EMP, aviones, viajes. Hizo contacto horizontal con la población. Por atavismos e idiosincrasia desde los aztecas nos inclinamos ante el poder. Herencia autoritaria, sumisa y acrítica que nos impusieron los españoles con la cruz y la espada. En la ética protestante se practica que sólo a Dios se le debe veneración, nosotros veneramos al gobernante.

Varios analistas dicen que en Notimex, el presidente ofrece una versión ligera el síndrome del Greta Garbo, que después de la fama se pensó única rechazando todo contacto con los medios de publicidad; se justipreció de ícono. No es el caso de la mañanera, un supuesto.

Autoritario el presidente no permite que lo cuestione ni la humedad. El eje horizontal, como afirma Gustavo Gordillo, lo hace accesible a la población. La relación horizontal corresponde a la cercanía de lo cotidiano, el mando vertical a la autoridad. En México el presidencialismo vertical ha generado energía, la distancia alimenta la veneración, el imaginario colectivo demanda ejes verticales y y horizontales en lógica dialéctica. Al presidente le molestó que el clan de El Chapo sea objetivo superlativo de los EE.UU.