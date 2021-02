Percepción ciudadano

No puede haber neutralidad ideológica









El neoliberalismo busca liberar las capacidades individuales de los empresarios, y es hostil a toda forma de solidaridad, particularmente entre los trabajadores.- Carlos Tello y Jorge Ibarra; La revolución de los ricos

El neoliberalismo fue un traslape mistificado del liberalismo doctrinario del capitalismo. Se termina la guerra fría, se acaba la URSS en los noventas y los EE.UU dejan de gastar billones de pesos en su fuerza militar, en espionaje político y científico en agencias como la CIA.

Quedan capitales improductivos y se invierten en países dependientes como México, se trata de mantener las tasas de ganancia de la banca mundial de los ricos. Créditos abundantes hasta el ahogo, a condición de quitar fronteras al intercambio comercial, privatización del gobierno y sus empresas. Que sus bancos centrales ya no promuevan el desarrollo (ej. NAFINSA y FIRA en México) y se concreten a evitar la inflación conteniendo los salarios, y cuidar el valor el de la moneda. Ya sin socialismo real la libre empresa y el libre mercado entre desiguales se impone creando peores problemas que los que resolverían.

La ideología es un conjunto de ideas acerca del mundo y de la sociedad. Responde a intereses, aspiraciones o ideales de una clase social, que guían y justifican el pensamiento y la acción de los individuos de acuerdo con esos ideales y aspiraciones.

Con el neoliberalismo y por 40 años, México se hizo más pobre y desigual con 60 millones de pobres. Ideológicamente empresarios monopolizadores, el gobierno desde Salinas con ayuda del clero católico, y Televisa y Tv-Azteca principalmente, cubrieron los espacios noticiosos y culturales de individualismo, del que quiere puede sin importar la desigualdad en oportunidades. Se vendieron las empresas estrategias para la soberanía nacional, se les hizo propaganda de incompetentes y corruptas en vez de utilizar el poder para limpiarlas.

Desde luego que los panistas en Los Pinos se persignaron con el neoliberalismo, ellos privilegiaron a los españoles de Iberdrola y Fenosa para que explotaran el gas, y generaran electricidad para vendérnosla cara y con subsidios públicos, así fomentaron el monopolio privado.

No puede haber análisis imparcial, quien hable y escriba sobre problemas sociales, lleva en su formación cultural valores morales sobre justicia, amor, lealtad, dignidad, honradez o convencionalismos sociales contenidos o adquiridos en su ideología de clase, en menor o mayor grado. Moralmente con la mayor objetividad o juicios fundamentados se debe de tomar postura. La ciencia social, a diferencia de las naturales o exactas, trasluce o proyecta normas morales, legales o convencionalismos sociales según su circunstancia y condición de clase, lo acepte o no.

Disculpando el circunloquio creemos que el presidente tiene razón en varias acciones de su gobierno, y asimismo pensamos que él y su equipo necesitan más retorica e ideas más claras para socializar sus propósitos. Otro discurso ayudará a un mejor debate político, de calidad y liderazgo sin descontar la polémica.

No se ha caído la economía, los duros recortes en subsidios se canalizan a programas asistenciales. Se aumentaron los salarios mínimos y no hubo la inflación como antes. En contrario, corrupción no se castiga, la violencia no se contiene, y nos conviene a todos que las vacunas se apliquen y se precise la información si no se quiere impacientar a la población. El outsoursing y la reforma energética bien expuestas podrán ser pilares de la 4T.