Perfiles y estilos de gobernar

Quien puso de moda la frase “el estilo personal de gobernar”, fue el maestro Daniel Cossío Villegas, cuando era presidente de México Luis Echeverría Álvarez. Eran también los tiempos del último representante del populismo del PRI, que hasta la fecha nadie ha podido superarlo.

Las y los profesionales de la política nos engañan y no los conocemos hasta que ejercen el poder, ya sea como presidentes municipales, gobernadores o presidentes de la República. En Durango ha habido gobernadores con distintos estilos de gobernar, desde quienes se sienten filósofos o galanes de cine, por mencionar sólo algunos, ellos nos han gobernado y así nos ha ido, Durango no ha resulto sus problemas estructurales de desarrollo económico.

Sin embargo, hay políticos que han llegado al poder y no se suben a la nube, tratan de seguir siendo los mismos. Recordamos, por ejemplo, a Ángel Rodríguez Solórzano quien fue rector de la UJED y gobernador del Estado, y es también quizá el único gobernador que no se hizo millonario en el poco tiempo que gobernó el Estado.

Con sus matices, virtudes y defectos, el actual presidente municipal de Durango, Jorge Salum del Palacio no ha cambiado su personalidad en el ejercicio del poder, ya sea como diputado local o como diputado federal y hasta la fecha, ejercer el poder como presidente del municipio conserva los pies en la tierra. No le gustan los reflectores, no gobierna en los medios de comunicación y nunca lo hemos visto en la hoguera de las vanidades.

No cayó en el error de competir con el gobernador, porque entiende el principio de las jerarquías y las reglas del juego de la política. Quienes lo conocen de cerca, aseguran que no ambiciona el poder por el poder, y por esa razón, no utilizó la presidencia municipal como trampolín para ser el sucesor de José Rosas Aispuro.

Cuando se dio cuenta que el fiel de la balanza se inclinó a favor de Toño Ochoa, se hizo a un lado dando prueba de madurez como persona, panista y político. Para nadie es un secreto que también buscó encabezar la alianza PAN, PRI y PRD como candidato, Las circunstancias no le fueron favorables, apoyó la alianza, no dijo nada, no hizo declaraciones a los medios porque sabe que “en boca cerrada no entran moscas”.

Un factor positivo a su favor puede ser lo siguiente: No se dice que en su gobierno se haya cometido excesos o actos de corrupción. Al menos, al día de hoy, no se sabe de que algunos de sus más cercanos colaboradores, llegaron a un puesto con una mano atrás y otra por delante y haberse hecho ricos en tan sólo tres años. Es muy pronto para juzgar y analizar su paso como presidente municipal. En este contexto Toño Ochoa Rodríguez, presidente municipal electo, por mucho, tiene el compromiso de ser mejor presidente que su compañero de partido. No hay que olvidar que el estilo personal de gobernar es importante para cualquier política o político. La mejor manera de conocer una persona es a la hora de ejercer el poder.

“Haiga como haiga sido”, Rodolfo Elizondo Torres y Jorge Salum del Palacio, son los únicos panistas que han gobernado el municipio y Toño Ochoa será el tercero. Ya es tiempo de que las palomitas blancas vestidas de azul vayan pensando desde ahora qué hacer para que un día tengan un gobernador del PAN. Mientras carezcan de un partido fuerte seguirán siendo utilizados por el PRI, seguirán como hasta ahora, tendiéndole la alfombra roja a priistas disfrazados de panistas. Los panistas no deben de olvidar, que aunque la mona se vista de seda mona se queda.