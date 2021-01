¿Pero qué necesidad?

Vaya manera de enredarse solos. La que inicialmente parecía una poderosa alianza, imposible de vencer, temible, se ha ido debilitando sola; solitos lo están haciendo.

Esa característica de imbatible inicialmente observada por muchos, la mayoría, despertó la ambición de unos y unas que, antes de su conformación, no se atrevieron a levantar la mano.

Cuando se trataba de jugar solos, fueron unos cuantos los que se mostraron dispuestos a jugar en las urnas una diputación, tal vez hasta su carrera política. Los más, agazapados, tiraban cuerdas del centro para buscar las primeras posiciones de las listas plurinominales. No se atrevían a levantar la mano. Hoy es todo lo contrario.

Se firmó la alianza “Va por México” y la coalición “Va por Durango” y salieron de entre las piedras. Todos quieren pero, serán pocos los personajes elegidos. El reparto de distritos federales y locales limitó a las cúpulas partidistas y con ello, a las dirigencias estatales que, con camisa de fuerza, no ven la manera de salir bien librados de sus procesos internos.

Las precampañas fueron desdeñadas. No les importó un tiempo valioso contemplado en la legislación electoral para muestrearse e iniciar su recorrido a los congresos en disputa. No, es día que las definiciones no están claras en uno u otro nivel de competencia; salvo el PRI que acordó, y bien, que sea Rocío Rebollo Mendoza su abanderada por el Distrito 02 Federal.

En tanto, en los tres espacios federales restantes no hay luz. La incertidumbre pega entre los que se sentían “amarrados” y las negociaciones, estirones y “grillas” siguen hoy a la orden del día. Oro molido para Morena y sus compinches y para los partidos que se jugarán la permanencia de sus registros recién obtenidos.

Lo mismo sucede en las locales; tal vez más indefinidas que nunca en el PRI, por encima de sus dos aliados. De ese lado hacen más ruido: retraso en la emisión de la convocatoria, sorpresas por figuras que surgieron de último momento y con ellas, el descontento, la inconformidad. Reacomodos van y vienen, pero no hay tranquilidad. Cierto, un proceso difícil de “planchar”, pero que por tal, requería o requiere la mayor atención.

El hasta hace unos meses casi desierto edificio de Domingo Arrieta, tuvo un boom de visitantes. Todos y todas queriendo ser, ahora sí. Hay otras figuras que no se paran pero que, desde sus teléfonos hacen arreglos para que los consideren en una u otra lista. Vaya, quien lo iba a pensar a estas alturas. En los cuatro peores años de su historia en el estado, que el PRI fuera tan deseado, incluso por aquellos que amagaron hace tiempo con irse al floreciente mundo de las morenas oportunidades.

Pero en esa vorágine de ambiciones manifiestas, pueden llevar la penitencia. Se están debilitando solos, los tres, en carrusel. Seguramente hace más estruendo el caso del Revolucionario Institucional, porque en el militan las figuras políticas más prominentes del estado frente al proceso del 2022, porque a pesar de caminar con muchas dificultades económicas y de escisiones aparentes, conserva estructura, muy manoseada por cierto, pero reconocida por los demás partidos y, porque es el partido más mediático.

En Morena también hay temor; tanto, que es raro aquel que grita su deseo de ser. Están como aquel escolapio escondido tras su compañero de enfrente, evitando ser visto por el profesor y pasar al pizarrón.

No falta mucho. Cuestión de días, horas, para que las definiciones tomen forma, más obligados por los tiempos legales que por un acuerdo limpio. Es lo mejor que les puede pasar aunque, falta el ruido de la inter campaña. ¿Qué necesidad?