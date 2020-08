Persepción ciudadana

La Conago y el federalismo

… Si quieren más recursos para sus Estados yo les voy a dar la solución: Combatir la corrupción y aumentar la austeridad en sus entidades, si hacen eso tendrán recursos suficientes.- Andrés Manuel López Obrador, presidente

Aprovechando que no tiene oposición ni en partidos ni grupos de presión, el presidente dirige la atención de la noticia política de acuerdo a sus objetivos, ingenuo sería pedirle algo distinto. La escaramuza iniciada por Alianza Federalista de Gobernadores (9) alardeó no asistir a la reunión de la Conago con el presidente si no se incluían sus propuestas, se incluyeron y no pasó nada.

La nota informativa la dieron los gobernadores señalados en los videos de Emilio Lozoya. Junto a ellos E. Alfaro, J. Corral, Aureoles y El Bronco mostraron talante, los demás como el de El Bicentenario no se sabe sin son del PRI o del PAN, disculpando el pleonasmo.

Ni modo de pedirle a los de la alianza federalista conceptos de federalismo o laicidad del Estado, no saben. Pero la alusión a los conservadores del presidente tiene algo de sustento. De la Independencia a la reforma la contienda fue de federalistas contra centralistas, se perfilaba la pugna de liberales y conservadores. Recordemos al gran liberal insurgente Fray Servando Teresa de Mier, a la sazón diputado, que según Samuel Ramos en, El Perfil del Hombre y La Cultura en México, dijo en fogoso discurso a sus compañeros: “Que se cortaba el pescuezo si alguno de los oyentes sabía qué casta de animal era una república federada”. Aquellos liberales tenían noticias de las cortes de Cádiz, pero no de J.Locke, de T. Jefferson, o A. Hamilton fundadores de los EE.UU. y pioneros de la república federada.

Los liberares honestos de la reforma protagonizaronla única época seria del federalismo y liberalismo, que generó la proliferación de cacicazgos y asonadas militares. Recuérdese que se quería limitar la propiedad rural y no crear el ejido en el campo porque limitaba la libertad de trabajo individual. De aquí el voto particular en contra de Ponciano Arraiga, porque se dejaba a los campesinos sujetos al control de hacendados y caciques. Medida inapropiada a las condiciones de nación, a los tres años tuvieron que rectificar.

En la reforma los conservadores se agrupan bajo las sotanas del clero político para oponerse al liberalismo. Corriente de pensamiento que siempre propugna el federalismo nunca implantado por razones de idiosincrasia, ahora fuertemente imbuida por el conservadurismo del clero político y sus secuaces, Televisa y Tv-Azteca, que de forma sutil pero perversa imponen patrones de conducta conformista, consumista y enajenante en estratos sociales populares.

Mientras no tengamos división real de poderes-eventualmente la hubo en la reforma- no habrá federalismo con solidez republicana, que con el respeto a la ley son elementos de la democracia en su acepción de entidad política, y no del negocio electorero corrupto como el que padecemos.

López Obrador promueve la difusión de videos para ventilar la corrupción, la caja de pandora que sacará variadas sorpresas. Parece iniciar en destape con denuncias e incidentes como las que sucedieron en España bajo los pactos de Moncloa en la república sin dictadura. El presidente debe tener más cuidado en sus declaraciones, es el jefe del Estado mexicano y hasta un simple gesto trasciende.

En su proceso de desafuero él recibió bastante asesoría jurídica, y no ignora que hacer comentarios por ser importante autoridad puede alterar el debido proceso, y podría ayudar a la defensa de Peña Nieto que es la demanda popular. No debe haber duda de si se trata de proteger a Peña involucrando a otros presidentes y diluir la exigencia de su castigo. No debe haber consultas, él está obligado a cumplir la ley que protestó, borrar la percepción de que Lozoya y otros incriminen a Peña y el tomar una postura de Poncio Pilatos, yo no quiero pero el pueblo pide.

López obrador no tiene oposición, la agencia de colocaciones del PRI está en liquidación, el PAN con sus mujeres, todavía puede levantar oposición. La derecha en México de acuerdo con C. Monsiváis es cultural no política,. El PAN no tiene muchos militantes, cuenta con simpatizantes de clases medias y estratos populares por regiones.

La 4T y las elecciones dependerán de López Obrador, de aplanar los contagios del virus y de que la economía no se complique más. Los brincos y acomodos de aspirantes en todos los partidos se hacen en el vacío, mejor esperemos para analizar a personajes y grupos.