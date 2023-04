Piedra libre

No existían las consolas. El dueño de la pelota se había enojado así que tampoco habría futbol ese día. De las canicas ya nos habíamos aburrido y además no todos jugaban al mismo nivel.

Era el momento del juego más popular, del que todos podían jugar, del que ninguno quedaba afuera: Las escondidas. Especialmente en verano, esperábamos que oscureciera para jugar con todos los chicos del barrio. El árbol de la esquina, de la intersección de Boccuzzi y Rodó, era mi escondite preferido. Ahí me subía lo más alto que podía para no ser encontrado, para dar un salto inesperado y en el momento oportuno tocar el muro antes que el que contaba.

En estas últimas semanas fuimos testigos en la entidad de varios casos de adolescentes que se “desaparecían voluntariamente”. Algunos sencillamente se quedaron en la casa de algún amigo sin dar parte a sus papás. Otros no atendían el celular que sonaba incansablemente. Hasta una de ellas se escondió bajo una cama, por varias horas, provocando la desesperación de su papá que derivó en un infarto.

En este último caso, una autoridad entrevistada por un periodista llegó a proferir que el joven puede ser sujeto de una “sanción judicial” en virtud de lo sucedido. ¡Increíble! Otro funcionario llegó a decir: “Esto se debe a que los jóvenes tienen serios problemas mentales que deben ser atendidos”. Sin palabras.

¿No nos dimos cuenta que estos chicos están jugando a las escondidas? ¿No nos dimos cuenta que “esconderse” es una forma de llamar la atención, de decir “existo”, “aquí estoy”, “mírenme”? ¿No nos dimos cuenta que estos chicos quieren ser encontrados principalmente por nosotros, sus padres, que los hemos abandonado en un dispositivo por estar enajenados en el “mundo de los adultos”? ¿No nos dimos cuenta que todo lo que quieren es ser “buscados” y rescatados de la “tiranía del celular” que les roba el tiempo y la inocencia y los “dopa” para no sentir, para no desear, para no pensar?

Todos los seres humanos tenemos la intrínseca necesidad de no pasar desapercibidos, de no ser ignorados, de sentirnos importantes, significativos, al menos para alguien. Así fuimos creados por Dios y así fue diseñada la paternidad para cubrir esa necesidad hasta que seamos adultos. Estos chicos están jugando a las escondidas, el barrio es la ciudad y el árbol puede ser la casa del amigo.

Estos chicos quieren que les ayudemos a encontrar significado, propósito y futuro, quieren que les encontremos en su escondite de la vida, detrás de la cachucha, del cubrebocas, de la cámara apagada y les digamos “piedra libre”.





leonardolombar@gmail.com