¿Pierde el PRI, gana el PAN?

Políticamente, parece una ironía que el PAN, con un padrón de 270 mil afiliados y poco más de un millón de votos en la pasada elección del Estado de México, haya puesto candidata presidencial.

Ni modo, los modelos de Durango y Coahuila, no pudieron replicarse en el desenlace del Frente Opositor. Si aquí en Durango, Acción Nacional se colgó del PRI para sacar 100 mil votos, a nivel nacional será todo lo contrario, el tricolor le hará el trabajo sucio a Claudio X González y al PAN.

¿Qué le pasó al otrora partido invencible, la aplanadora, carro completo y partido de Estado? Sólo en un ensayo podríamos encontrar la respuesta. Mientras ese ensayo llega, como dijo el clásico: “lo que se ve no se pregunta”. Da la impresión, que el famoso “Alito”, llegó para darle al PRI una herida de muerte. El político de Campeche arribó a la presidencia nacional del tricolor, con la intención de ser, en su momento, el candidato a la presidencia por la alianza Va Por México. Pero al final de cuentas, Alejandro Moreno Cárdenas por sus problemas de tipo legal, no tuvo margen de maniobra política y terminó por convertirse en el peor dirigente de la historia del PRI.

Otro problema que tuvo el tricolor, al “no poder meter ni las manos” para impedir la imposición de la señora Gálvez es que hoy a nivel nacional, son la tercera fuerza política. Y si a eso le agregamos, que hoy sólo cuenta con dos gobernadores, nada o casi nada, pueden hacer para operar a favor del frente opositor el dos de junio de 2024. Pero también, hay algo que no nos queda muy claro, nos referimos a Beatriz Paredes Rangel. No tiene lógica política que la de Huamantla, Tlaxcala, no llegara a las encuestas programadas para este domingo. El argumento: ir abajo 15 puntos en las encuestas, resultados que a muchos no convencen porque son fáciles de manipular.

Para variar, fue “Alito” Moreno, quien antes de lo previsto hizo el anuncio de que Xóchitl iba arriba en las encuestas y doña Beatriz tenía que declinar. Una pregunta: ¿Cuándo entenderá la clase política mexicana, que la sociedad ya no “se chupa el dedo”? Siempre se supo, que la decisión a favor de la “señora X”, se tomó en las cúpulas de los hombres más ricos de este país. Pero aún así, el PRI, PAN y PRD quieren convencernos “que las mentiras parezcan verdades”. Hay algo que nos debe de quedar muy claro: en nuestro país, la política y los negocios son gemelos, siempre van juntos y no pueden vivir uno sin el otro.

Los dueños de este país quieren tenerlo todo; el poder político y el económico. En 2018, por primera vez perdieron el poder político y en consecuencia se les fueron muchos negocios con la 4T. Por mencionar sólo algunos, el nuevo aeropuerto de la CDMX, quedarse con el actual y seguir sin pagar impuestos por miles y miles de millones de pesos al año. Para volver como dice el tango argentino; está Xóchitl y el Frente Amplio Opositor. ¿Hay algún problema?