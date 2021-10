Piezas del ajedrez y las piezas del rompecabezas

No es casualidad que la 4T vaya pintando de color guinda los estados donde se han celebrado y celebrarán elecciones en 2022. Éstas serán en Aguascalientes, Hidalgo, Durango, Quintana Roo, Oaxaca y Tamaulipas. Como usted recordará, MORENA se quedó con 12 gubernaturas de 15 que se disputaron, y al parecer, de acuerdo a las encuestas, Durango el primer domingo de junio se podría pintar de guinda también. Claro, eso depende del PRI y del PAN. Sumando las gubernaturas de MORENA con las 5 posibles que se ganarían en 2022 y tomando en cuenta también a la ciudad de México. Parafraseando a Karl Marx, un nuevo color recorre México: el guinda.

Y nos preguntamos: ¿qué tiene que ver todo esto con el 2024? No hay que ser doctor en ciencias políticas para saber la respuesta: está en juego la presidencia de la República en 2024. Resulta lógico y legítimo que Andrés Manuel López Obrador busque darle continuidad al proyecto de transformación. Y para ello, tiene que garantizarlo teniendo la mayoría de gobernadores en el país. Esto, por supuesto, no significa que AMLO ande en busca de la reelección o de un Maximato, como lo hizo el PRI con Plutarco Elías Calles. López Obrador es el político más astuto de los últimos tiempos, su estilo personal de gobernar, hasta el día de hoy, la oposición no ha podido descifrarlo. Lo podrán acusar de autoritario, pero no de dictador y mucho menos de que quiera reelegirse. Para aquellos que piensan que así pudiera suceder, si es pasión, que se les borre. El presidente ejerce el poder, pero sabe que también tiene sus ciclos.

Para que este proyecto se pueda prolongar, en su momento AMLO será el fiel de la balanza para dejar sucesora o sucesor. Con el tiempo, seguirán surgiendo más nombres, pero en este momento, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, son los que más posibilidades tienen. La jefa de gobierno de la CDMX y el secretario de Relaciones Exteriores están moviendo sus fichas para operar políticamente en los Estados donde MORENA es gobierno. Una de las piezas de ajedrez que Marcelo Ebrard ya movió en Durango, es el nuevo delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Nacho Aguado. Para nadie es un secreto que Nacho es amigo personal del canciller y de sus más cercanos colaboradores. Nacho Aguado, desde ya hace varios años ha hecho política desde la sociedad civil. Hasta donde sabemos, no pertenece a ningún partido político, pero simpatiza con MORENA. Sin lugar a dudas, desde ahora Nacho Aguado será el operador político de Marcelo Ebrard rumbo al 2024.

Y ya que hablamos de mujeres y de traiciones, sería muy frívolo dar por muerto al senador Ricardo Monreal Ávila. Todo mundo sabe que José Ramón Enríquez se la está jugando con Monreal Ávila para 2024. Y si ya lo sabe Dios, que lo sepa Durango entero. Enríquez Herrera será el operador político del zacatecano rumbo a la presidencia de la República. En este contexto será bueno conocer en qué otros estados de la República Ricardo y Marcelo tienen operadores políticos, y con cuántas gobernadoras o gobernadores cuentan. De lo que pueda suceder en el futuro, habrá muchos factores que Andrés Manuel López Obrador tomará en cuenta para tomar la decisión. Y él pondrá la última pieza del rompecabezas.

Por lo pronto, Nacho Aguado y José Ramón Enríquez, ya decidieron sus destinos políticos, apostándole a dos personajes con muchas posibilidades. ¿Y Gonzalo Yáñez con quién se la jugará? No lo vemos cerca de Ricardo o de Marcelo. ¿Tendrá un as bajo la manga? No tiene espacios con Ricardo Monreal o Marcelo Ebrard. Sólo que se la crea que puede ser gobernador, al menos ya huele. Si la política fuera de olores, entonces 25 aspirantes huelen igual que Gonzalo.