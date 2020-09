Plantones de feministas en el Congreso del Estado

Estamos solicitando al Congreso del Estado incluya en su agenda legislativa la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

El 28 de septiembre se conmemoró el “Día de la acción global por la despenalización del aborto”, por lo cual las organizaciones “Las que no arden”, “Las adelas revolución”, RERdefine Durango y “Sí hay mujeres en Durango”, realizamos diferentes acciones para solicitar la despenalización del aborto; dentro de ellas hubo una manifestación el lunes 21 en la cual se tuvo una reunión con la Comisión de Justicia del Congreso del Estado de Durango para solicitarles que se incluya en la agenda legislativa del Congreso, la salud sexual y reproductiva de las mujeres, dentro de ellos el aborto.

En esta reunión la legisladora y los legisladores nos solicitaron información sobre el tema, la cual les proporcionamos un día después, el martes 22, consistente en una iniciativa de ley adaptada a Durango y otra de Michoacán, así como ligas donde pudieran consultar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Al no recibir respuesta por parte de la Comisión de Justicia, decidimos hacer otra manifestación el día 28 para conmemorar el “Día de la acción global por la despenalización del aborto” y se colocaron mantas en diversas partes de la ciudad de Durango; así mismo se tuvieron reportes donde también hubo mantas en los municipios de Lerdo, Rodeo, Poanas y Canatlán.

Este día también se hizo una protesta para solicitar una reunión con la diputada Sandra Amaya Rosales presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, quien fue acompañada en la reunión por otras 3 diputadas: Alicia Gamboa, María Elena González y Cintia Martell.

La respuesta de las diputadas fue revisar la iniciativa, pero lo que no gustó a las feministas fue el hecho de pretender someter el tema a foros; por ello, las feministas ingresaron al Congreso solicitando la presencia de las legisladoras, las cuales abandonaron el recinto de inmediato.

La protesta siguió en el vestíbulo del Congreso para posteriormente proceder a acampar sobre calle 5 de Febrero y pasar la noche en ese lugar, como parte de la protesta.

En todo el mundo hubo manifestaciones buscando la discusión del tema. Hay muchos puntos a considerar sobre el aborto legal, dentro de ellos: El gobierno es un ente jurídico, laico cuyo objetivo es prestar servicios que satisfagan las necesidades de la población y su bienestar común; las religiones, no sólo la católica, deben atender la espiritualidad de las personas; las legislaturas deben aprobar leyes pensando en todas las personas y no sólo en las creencias de algunas de ellas, ya que somos libres de creer o no; la bioética se acepta que a las 12 semanas (que es el tiempo en que se solicita la legalización) un embrión es un conjunto de células que no siente dolor y sólo es una expectativa de persona.

También hay que entender que el aborto es una realidad y miles de mujeres mueren cada año en abortos clandestinos; el hecho de que se legalice o despenalice no obliga a las mujeres a que se lo practiquen, más bien es una opción, sobretodo prevalece el hecho de que las mujeres puedan decidir.

Es importante que dejemos de juzgar a las mujeres por tener una vida sexual activa y dejémoslas que decidan ser madres o no.

Las mujeres vivimos realidades distintas, hay algunas que hablan desde una posición de privilegio.