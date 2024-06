“Pluris”, sin impugnaciones

En un hecho que pudiera considerarse como inédito, la distribución de las diputaciones de representación proporcional para el Congreso del Estado, conocidas como plurinominales, no registró ninguna impugnación ante las instancias electorales, ni en los consejos municipales y desde luego ni en el Tribunal Electoral, según lo confirmó el magistrado presidente de dicho órgano, Francisco Javier González. Algo que sin duda es de llamar la atención, pues las reformas en materia electoral recientes propiciaban mucha incertidumbre debido al modelo que se había definido.

Y es que los 10 espacios que se habrían de distribuir iban a salir de dos listas, y de cada una se tomarían cinco espacios, de la primera, la lista tradicional que presenta cada partido, y los otros cinco espacios de los mejores segundos lugares o “repechaje”, por llamarlo de alguna manera. Justo de ahí surgieron una serie de interrogantes de cómo se habría de integrar la próxima Legislatura, e incluso era prácticamente un hecho que ese reparto de curules habría de llegar hasta el Tribunal Electoral, y no fue así.

Recompensa.

Esto quiere decir, que al no presentarse ninguna impugnación, todos los partidos y candidatos quedaron satisfechos con el “nuevo modelo” del reparto de las “pluris”, quizá como un justo reconocimiento o recompensa a quienes hicieron el esfuerzo por obtener el triunfo, pero que podrán entrar bajo el esquema de los segundos lugares. Creo que es bueno tener esta figura en lo local, a diferencia de lo que pasa por ejemplo en las candidaturas al Senado de la República, con las fórmulas que se presentan, donde quien encabece ésta podría llegar aun quedando en segunda posición, pero desde antes ya sabes quién tiene su escaño asegurado.

En lo local creo que esta nueva forma de integración del Congreso genera mayor competencia, no solo contra los adversarios políticos, sino también al interior de cada partido, pues esos cinco lugares a los que me he referido salen de cada instituto político; es decir, si no te da para ganar en las urnas pues los abanderados a cualquiera de los 15 distritos podrán redoblar esfuerzos para ser de los mejores perdedores, por llamarlo de alguna manera.

PRD.

Donde sí se presentaron 15 impugnaciones fue en torno a los 15 distritos electorales, y fue el Partido de la Revolución Democrática quien decidió proceder con éstas; y aunque posteriormente las retiró, el Tribunal Electoral de todas formas llevará a cabo una revisión de cada uno de dichos distritos. Lo que llama la atención es que el partido del sol azteca se haya desistido, pues si situación para mantener el registro todavía pende de un hilo, pues según el dirigente, Miguel Ángel Lazalde, estaban a unos 300 votos para mantenerse como partido local, y buscaban que unas casillas llamadas “zapato” se anularan, con lo que lograrían al objetivo.

Al desistirse no se entiende entonces qué es lo que ocurrirá con ese partido. A nivel nacional prácticamente está confirmado que perderán el registro, pero en la entidad no se sabe cuál es la estrategia, o si de plano ya lanzaron la “toalla” en señal de derrota. Desde luego en términos generales este instituto político tiene buenos perfiles, vamos a ver dónde se incorporarían en caso de que se concrete lo que hemos mencionado.

Confianza.

Incluso en este proceso electoral se han registrado menos impugnaciones, a diferencia del 2021, cuando también se renovó el Congreso del Estado. Eso habla de la confianza que hay de las instituciones electorales como el IEPC, quienes han desarrollado una jornada “pulcra”, y es que no se trata de que solo los políticos tengan esa confianza, sino también los ciudadanos, pues ello debe hacer que en cada elección salgan a las urnas.