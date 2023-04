Poder y comunicación

“El poder es mayor si es capaz de mantenerse incluso a pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción”.

NiklasLuhmann





Dentro de las muy numerosas construcciones dogmáticas y filosóficas en torno al poder como uno de los elementos fundamentales del Estado y de la vida pública contemporánea, una de las más sugerentes que de alguna manera se aleja de las perspectivas tradicionales es la de NiklasLuhmann, el gran sociólogo estructurador de la teoría de sistemas, quien sistematiza sus reflexiones en varias obras pero sobre todo en “Poder” (Barcelona, Anthropos, 1995).

Este es un libro complejo pero sumamente valioso en el panorama actual de las indagaciones sobre el poder, ya que muchas de ellas excluyen el papel de la comunicación, el cual resulta vital para ponerlo adecuadamente en su contexto.

Según Luhmann, el poder es un universo social pero una teoría acerca del mismo debe tomar como referencia y fundamento al sistema de la sociedad. Las funciones del poder deben ponerse en perspectiva antes de analizar al sistema de la sociedad como un todo. Al decir de este pensador, el poder es un medio de comunicación y posibilita la apertura a diversas acciones posibles, además de que influye la selección de esas acciones u omisiones frente a otras variables. Puede aumentar si también se incrementa la libertad de cualquier persona que esté sujeta al poder.

El poder, según Luhmann, tiene una función catalizadora. Asimismo, se distingue de otros medios de comunicación pues en su código hay sujetos en ambos lados del vínculo comunicativo, lo cual se traduce en la reducción de la complejidad a través de la acción, una noción que tiene una función sumamente relevante, y que debe diferenciarse plenamente de la experiencia.

El poder no es propiedad de nadie. No es una posesión. Antes bien, se trata de una comunicación dirigida a través de un código, en donde no cabe una visión unidireccional que equivalga a dar órdenes y simplemente cumplirlas. El destinatario de las mismas debe poseer una capacidad de razonamiento para procesarlas precisamente por virtud de la legitimidad, de tal suerte que las amenazas se apliquen en condiciones de objetividad.

El poder absoluto e ilimitado, bajo estas consideraciones, es todo lo contrario, ya que el código no se aplica en cuanto tal.

El poder es, por igual, complejidad, y en tanto medio de comunicación del subsistema político como subsistema de la sociedad. Ya que a Luhmann le interesan la epistemología, la cibernética y la autopoiesis, estos temas no pueden pasar desapercibidos cuando se vertebre una teoría del poder con base en la complejidad, la cual se integre con su disección de toda la sociedad como un todo.

Las ideas de Luhmann sobre el poder, así como el título del presente escrito, recuerdan a otro magnífico e influyente teórico social como es Manuel Castells, quien en su obra “Comunicación y poder” (Madrid, Alianza, 2009) también se ha ocupado de las relaciones de interdependencia recíproca entre este par de constructos, aunque él enfoca dichas relaciones al ámbito de los procesos políticos y los fenómenos sociales, lo cual desde luego también es importante en aras de tener una opinión más informada.

En definitiva, científicos sociales como Luhmann y Castells invitan a una percepción más crítica sobre la sociedad y la forma en que en ella actúa el poder. Si queremos examinar con detenimiento las vías en la que éste se ha ido extendiendo, no siempre para bien, en los tiempos que corren, edificios intelectuales como los aquí vistos ayudan en mucho a la discusión.