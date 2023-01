Poder y democracia

Hace más de un siglo, Porfirio Díaz dijo que los mexicanos estaban preparados para la democracia. Hoy vivimos otros tiempos y la pregunta podría ser la misma: ¿Están las y los mexicanos preparados para la democracia? La respuesta sería sí. Si existe la democracia, a nuestro país no ha llegado. Recordando al filósofo Diógenes, andaría como el comercial con su lámpara buscándola de Tijuana a Yucatán. En nuestro país, la clase política y los poderes fácticos, se la pasan disputándose los privilegios y ponen como pretexto a la democracia.

Para muestra basta un botón, los demás a la camisa. Lo que hoy se conoce, como el plan “B” de la reforma electoral enviada por López Obrador al Congreso de la Unión, ha prendido los focos rojos en el INE, en los grupos que encabeza Claudio X González y defensores de la democracia como Vicente Fox. Por cierto, el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba y su fiel escudero Ciro Murayama Rendón, no cantan mal las rancheras. Sienten pasos en la azotea y no es para menos, están de por medio los privilegios, el poder y los miles de millones que recibe el Instituto Electoral. Por supuesto, otra vez la democracia el pretexto.

Nadie puede negar, que la democracia a la mexicana es la más cara del mundo. ¿Por qué pagar tanto cuando todos sabemos que las decisiones se toman en las cúpulas del poder? Sobre el tema del plan “B” de dicha reforma, ya les echaron la bolita a los ministros de la Corte: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación, tendrá la responsabilidad de salvar a la democracia y la estabilidad política del país”. ¡Órale! Los que así piensan quisieron decir: En su momento, la corte tendrá que declarar inconstitucional el plan “B” del Ejecutivo federal. Y así todo será como antes y el INE, nos seguirá costando con o sin elecciones, miles de millones al año.

¿Recuerda usted aquí en Durango, la pasada elección para gobernador y que el IEPC aseguró, que sin dinero no habría elecciones? Ahora que Durango está de moda y exporta modelos políticos al país, Lorenzo Córdoba tal vez nos pueda tomar como ejemplo. Don Lorenzo se siente dueño del INE y ha declarado que el plan “B” pone en riesgo la democracia y la elección presidencial de 2024. Por esa razón, ya dio instrucciones al jurídico de ese Instituto Electoral, para que presenten una acción de inconstitucionalidad. Pero claro que Don Lorenzo no está solo en este problema que no lo deja dormir, lo acompaña Claudio X González, el PAN, el PRI y el moribundo PRD.

A propósito, nos enteramos que el señor X González para realizar una marcha en contra del plan “B”, anda pasando la “charola” a los hombres más demócratas y ricos de este país. No puede faltar en esa marcha, el neopanista Vicente Fox, quien ya sin su pensión como expresidente de México, sólo le alcanza para un “bochito” y para vivir de un “changarro”. No puede faltar el jefe Diego y la próxima candidata de la oposición, Lily Téllez.

La ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Lucia Piña Hernández, se estrenará con el plan “B”. Se analizarán de nuestra Constitución, el artículo 134, 26 apartado C, 74 fracción VI y el 79.