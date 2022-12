¿Podrán ayudar al gobernador a destrabar maldición?

Escrito está en una vieja leyenda mechica que una vez que los españoles empezaron a incursionar en Durango atraídos principalmente por la creencia de que existía una gran montaña de plata y ante la maldad, perversidad y codicia percibida en los invasores y los males que ello acarrearía a los habitantes de la región, los guías espirituales tribales decidieron el cierre energético positivo que reinaba en este lugar, invirtiendo la polaridad magnética de ese entonces, concentrada dicha energía en Mextlixochitl (Flor de Luna), nombre dado a la montaña ferromagnética y en honor a la sacerdotisa dedicada a venerar a la luna y contribuir en la guía espiritual de su pueblo, hija de Tecutli, chamán principal responsable de la caravana que se conducían hacia la tierra destinada para ellos por sus dioses, nos estamos refiriendo por supuesto al Cerro de Mercado en alusión a esa legendaria montaña.

La leyenda es algo extensa, por lo que sólo daremos a conocer el motivo medular considerado por los chamanes en ese momento y que justificaban su propósito, en relación a la vulgar intromisión de los españoles en el Valle de los Helechos donde hubo lugar a un centro ceremonial "Piedras Azules" hoy La Ferrería y que dio lugar según esa leyenda mechica el modificar la polaridad magnética y la implantación del imperio de alacranes, en donde reina la lucha interna que tanto nos desgasta e infecunda y en donde la desunión y la desacreditación entre nosotros mismos nos ha impedido progresar dignamente y donde se debilitan los oriundos y hacen fortuna los foráneos.

Bien, pues nuestro estado requiere de un gobernante inteligente que con su sana disposición pueda revertir los efectos de esa acción de nuestros antepasados concebida para librarnos en lo posible de la maldad de los conquistadores; requiere, no como un gobierno de pasado reciente que nos emboletó en un pleito no sólo dañino contra el gobierno federal y perjudicial para nuestra entidad, en que se dio un caos plagado de latrocinios, pleitos internos, atraso, pobreza, etc. tal cual reza la precitada leyenda en su renglón del imperio de los alacranes donde se da la desunión y desacreditación entre nosotros mismos.

Indeclinablemente somos de la corriente de izquierda y en la pasada campaña política llegamos a mostrar simpatía y hasta mencionamos que el Dr. Villegas era “buen pelao”, lástima que militaba en otro partido contrario al de nuestras preferencias. Ya hoy como gobernador merece apoyo y respaldo de todos nosotros para sacar a flote este barco que nos dejaron haciendo agua. Peores pesadillas hemos soportado, mas cuenta nuestro gobernador con el mejor apoyo, que es el del pueblo de Durango.

No nos importa a dónde tenga que acudir, si a Tuitán, Catemaco, Oaxaca, Michoacán, Guerrero o hasta el mismo Vaticano, sólo queremos ver resuelto ese entuerto en que estamos inmersos y que finalmente se refleje en dos hospitales funcionando, uno para el IMSS y el otro para el ISSSTE, que logre la realización de la presa del Tunal ll para que nos resuelva el problema del agua para lo inmediato y lo futuro, que logre mejores presupuestos de la federación para nuestra entidad que a la vez nos resolverá a los ciudadanos el tener qué pagar plaqueos y demás alcabalas, que se preocupe por la cultura, no como los anteriores, que Durango despegue en un crecimiento que no comprometa el medio ambiente, que meta al bote a los principales peces gordos que tanto robaron en el sexenio anterior y que les obligue a regresar lo hurtado, que no permita la corrupción en su gobierno y para empezar con eso nos conformaríamos los de Durango. ¿Alguien podrá hacerle llegar este mensaje al Dr. Villegas?