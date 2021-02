¿Podría Trump salirse con la suya otra vez?

Después de la mala conducta de Donald Trump y las declaraciones hechas por el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, el proceso para terminar de enjuiciar a al expresidente republicano parece ser obstaculizado.

Fue el 13 de febrero en el que se anunció la total absolución de Trump por los daños cometidos en el motín del 6 de enero por parte de sus seguidores. Miembros de la Cámara de Representantes, como Nancy Pelosi y Jamie Raskin, entre otros, no se abstuvieron en exponer la falta de moralidad por parte de McConnell al defender su voto en contra de declarar a Trump culpable. El grupo de representantes demócratas encargado del proceso legal contra Trump, habló sobre la incoherencia de las acciones de McConnell y sobre el precedente de impunidad en el país si se dejara a Trump libre de cargos.

Cabe recalcar que McConnell, el mismo día del asalto al Capitolio, mencionó que tal hecho debía ser castigado por incitar a la violencia. No obstante, el pasado sábado por la tarde éste voto “no culpable”, afectando la mayoría que se necesitaba en el Senado para proseguir con el enjuiciamiento de Trump. McConnell afirmó que no negaba la responsabilidad atribuida al expresidente por los actos del 6 de enero, pero que el proceso de “impeachment” era una herramienta limitada una vez que Trump ya había sido removido por las mismas urnas.

Al inicio del proceso, diez representantes republicanos se manifestaron a favor del enjuiciamiento de Trump y cuando el caso llegó por fin al Senado siete republicanos también votaron culpable al expresidente, entre ellos Mitt Romney. Tales senadores y representantes justificaron su voto diciendo que las revueltas y el apoyo a éstas fueron una amenaza a la democracia y sobretodo a la vida de las personas que se encontraban en el Capitolio. Susan Collins, otra senadora republicana, dijo que su voto en contra de Trump tenía como propósito defender la Constitución, ya que el abuso de poder por parte del entonces presidente era intolerable.

Sin embargo, los votos en el Senado en contra de Trump no fueron suficientes para condenarlo. Debido a que se necesita una mayoría calificada, los cincuenta y siete votos en contra del antiguo mandatario no alcanzaron los dos tercios requeridos en la votación para tener un veredicto que lo probara culpable. McConnell en su discurso anunció que no hay duda sobre la responsabilidad que Trump tiene sobre el asalto del Capitolio, pero al ya no ser el encargado del Poder Ejecutivo, constitucionalmente no es aplicable para ser convicto.

Como resultado, los encargados de este proceso salieron a la prensa a presentar su desacuerdo e indignación sobre los resultados del juicio. El líder de este grupo, Jamie Raskin no se limitó a decir que Trump ni siquiera mostró importancia al ver que la vida de su mismo vicepresidente, Mike Pence, estaba en peligro al momento de la insurrección.

“Si esto no es un crimen, entonces nada lo es”, manifestó el representante demócrata al terminar su discurso.

Después, Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes, abordó que lo decidido por McConnell tan sólo fue una excusa para no arriesgar las elecciones que se llevarán a cabo el próximo año. Pelosi llamó cobardes a los republicanos que votaron no culpable sólo por defender su trabajo y no la Constitución de la nación y las vidas expuestas en el acto.

No cabe duda de que los votos de los republicanos, tanto de representantes como de senadores, es algo histórico, ya que jamás se había visto que un partido votara a favor del “impeachment” de un presidente de su mismo color. Pero ¿qué le espera al Partido Republicano? ¿Sigue Trump teniendo control sobre una parte del Gran Viejo Partido? Esta situación llevará a representantes y senadores de ambos partidos a trabajar todavía más para resolver tal cuestión, pues para ellos la posibilidad de que Trump quede libre de cargos y sea candidato en las elecciones del 2024 es inadmisible.

*Estudiante de Relaciones Internacionales en la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México.

