En el marco del festival de la Ciudad Ricardo Castro 2023, a cargo del ayuntamiento capitalino, a través del IMAC, la Red de Escritores Independientes de Durango, presentó el poemario “Hoy como ayer” de la autoría del joven escritor Antonio Carrillo; en lo personal, me correspondió presentar dicha obra.

En mi alocución expresé lo siguiente: Siempre he observado en Toño Carrillo, a un poeta con fibras muy sensibles en el arte poético, un hombre nacido para servir, para crear y opinar con juicio creativo lo que su imaginario recrea en su mente. Lo conozco hace tiempo y mi opinión no ha cambiado.

“Hoy como ayer”, es un libro de poesía editado en la Ciudad de México, cuidado por Eduardo Villegas Guevara de la Cofradía de Coyotes. Un texto justo de 48 páginas con 23 poemas. “Hoy como ayer” es un texto que nace del corazón de Antonio Carrillo que se expresa a través de las palabras; poemas que surgen de los sentimientos más profundos y personales, y que aborda sin ambages, el amor, el tiempo, la ausencia, los sueños, las mujeres, la tristeza, alegría, melancolía, la esperanza y la muerte. En cada uno de los 23 poemas, Toño Carrillo se desnuda ante el lector, mostrándonos su alma y compartiendo con él sus más íntimos pensamientos y emociones. El libro es un cúmulo de vivencias que nos invita a sumergirnos en la mente y el corazón de Toño en su calidad de autor. En sus 48 páginas encontraremos versos que nos hacen reflexionar, y que nos lleva a lugares donde tal vez nunca antes hayamos estado.

El título de la obra bien pudiera significar que a pesar de que el tiempo ha pasado, las cosas siguen siendo iguales.

Toño Carrillo maneja al dedillo las emociones y posee una perspicaz habilidad para transmitir y evocar esas emociones en el lector a través de la selección cuidadosa de las palabras, el tono, el ritmo y la estructura del poema. Los simples títulos que les confiere al poemario son una verdadera revelación del sentir poético de Antonio Carrillo; de ahí que me permití jugar con ello, aflorando estos versos que titulé “Hoy como Ayer”. Debo aclarar que como buen juntador de letras, sólo acomodé los 23 títulos bajo el mismo nombre del poemario, “Hoy como ayer”:

Por una mujer ajena, de amor insensible, me encuentro al borde del suicidio; un episodio al amanecer, como un sueño de madrugada a tiempo o destiempo, como un 2 de noviembre. La vida va, como ave de paso en la andrómeda; como en esas tardes de café y las noches en que tú no estás, cuando digo tu nombre, como la riqueza del vagabundo, tu cuerpo ya es un incendio, una alegoría. Lávame los ojos, como despedida y al final… que me alcance la muerte.