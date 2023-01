Polémicas declaraciones del exalcalde Salum

Las declaraciones que hace algunos días, ante los medios vertiera el exalcalde Jorge Salum, sin duda que cimbraron a sus colegas de partido, mas no así a la ciudadanía, porque intuye que el tufo político que en la criminalidad inspira al declarante, está muy manoseado y la propaganda que intenta imprimirle, esta vez creo que no le redituará, porque cuando tenía todo la ignoró y ahora que se da cuenta que existe, condena a su heredero por consentirla.

De forma desabrida y desdibujada, algunos comentaristas aseguran que al generalizar en sus declaraciones, el exalcalde se equivocó, por lo que al munícipe en funciones le podría salvar el no ponerse el saco, pero dicho consejo llegó demasiado tarde, porque antes de que lo aventara el interesado, la opinión pública ya se lo había puesto, sin preguntarle si éste le quedaba y al respecto no hay incógnita que despejar, porque las culpas tienen cuerpo de indigente y cualquier prenda les viene a la medida.

Lo dicho está escrito y no puede aplicar “el perdónalo señor, porque no sabe lo que dice”. Al contrario ¡acógelo señor!, porque si alguien conoce los entresijos de las cáfilas del crimen es el declarante y no pudo aventurarse a enlodar gratuitamente las debilidades de su pupilo.

Los pocos comentaristas que le han dado entrada a tan temerarias expresiones, coinciden en que el exalcalde pretende desprestigiar al actual y por ende sacar raja política, donde esta vez el panista le apuesta a la propaganda del ruido y del escándalo, para lograr notoriedad, aunque se rebaje a morder a los de casa, para así demostrar a propios y extraños que el hombre prudente y moderado, también lleva una perra brava adentro.

De ahí que sus aseveraciones no tengan desperdicio al señalar con índice de fuego a todos los municipios, pero la mayor carga recae en el de la capital del estado, al especificar como guaridas del crimen las áreas de seguridad, inspectores y juzgado municipal, donde la voluntad de pararlos no da visos, pero si las evidencias para que su convicción de aceptación se fortalezca y la de su heredero se debilite.

Y esto sin duda se agranda con las expresiones del exalcalde alrededor de dichos ejemplos, que construyen la imagen de la degradación, donde principalmente se albergan las malas artes de la delincuencia, que pese a las intenciones del valor civil tardío, convierten la responsabilidad de su pupilo en un vulgar muladar del crimen y que dolosamente hay que condenar y exhibir a quien le da cabida.

Nadie ignora que en Durango, la delincuencia se placea como Pedro por su casa. Por eso el fuego amigo que ahora evidencia la permisividad de las autoridades en turno, no alcanza niveles de escándalo, porque en su momento permaneció apagado y ahora que se propone revivirlo en terreno ajeno, nadie está dispuesto a invertir en un cerillo para incendiar la pradera del vecino y dejar la suya a salvo, cuyo rastrojo está más seco y abundante.

Por lo pronto el edil no se ha enganchado y de hacerlo no creo que le faltaran argumentos para revirarle, ya que el paso de su instigador por la alcaldía ha sido considerado el más gris y la indiferencia de la ciudadanía es el precio que le pone al pésimo gusto de haber votado por él y que ahora no conforme con llevar a cuestas dicha afrenta, se atreva a exhibir lo que él tampoco pudo ocultar.

Quizás las fuertes declaraciones del expresidente municipal, giren en torno a que ahora ve mejor los toros desde la barrera, que cuando cerró los ojos para no verlos. Por eso su osadía huele a intento de limpiar su imagen a cambio de ensuciar la ajena y ese punto es exactamente el que genera la polémica alrededor de sus declaraciones, ya que asaltar los medios sin la justificación en los hechos, no se vale que repruebe la tolerancia que también él dispensó a los que ahora considera indeseables.

Sin duda que las afirmaciones del multicitado se han convertido en un hecho atípico y tuvieran resonancia histórica, si ese valor lo hubiera demostrado en el momento que se estaban registrando los acontecimientos de su administración.