“Por Eso” … a 50 años en Durango

La película “Por Eso” fue rodada en locaciones duranguenses en 1970, por lo que en este año se cumplen 50 años de su filmación; la cinta es la historia de un coronel que tiene que contratar a dos indisciplinados exmilitares de nombres Mario y Fernando, debido a que su gente había desertado del ejército.

Su misión era transportar a seis huérfanos y un cargamento de oro robado al ejército sureño. Los acompaña el secretario del general y un cocinero enano. Atraviesan el desierto y los niños complican las cosas con sus travesuras y los protectores se encuentran a punto de abandonarlos por impertinentes, pero terminan encariñados con ellos. Uno de los niños muere, pero los demás se despiden con lágrimas al llegar a su destino.

Los protagonistas del film, fueron Mario Almada, Fernando Almada, Bruno Rey, Rafael Muñoz Andrete Santanón, Carlos de Anda, Isidro Herrera, Andrés Gudiño, Rogelio A. González, Alfredo López Yáñez, Rogelio González III, Cecilia Camacho, Federico Falcón, Bernabé Palma y Hernando Name.

Este último me narró en una entrevista hace un par de años, que la película se filmó enteramente en locaciones durangueñas y que antes de que se definiera el lugar, Hernando les sugirió a Fernando Almada y a don Rogelio A. González, como productor y Director de la cinta, que para cubrir todas las necesidades de la película no necesitaban ir a otro lugar que no fuera Durango, por las bondades de su gente y las hermosas locaciones en el Estado.

En el guion resultaba clave la secuencia de un pueblo llamado Arcoíris, fue entonces que entre Fernando Almada y Hernando Name trajeron a Durango al director, trasladándose a un lugar cercano a Llano Grande, Dgo., donde se percataron de un monte llenó de girasoles color de rosa, sugiriéndole Hernando que ese era el sitio indicado para filmar la escena del pueblo. Por otra parte, visitaron otras locaciones en Lerdo de Tejada y en Chupaderos y una vez contemplados los hermosos escenarios naturales, se aprobó que la cinta se realizara en Durango.

Cuando se trasladó el equipo de filmación a la capital duranguense, se acababa de producir un ciclón, de tal manera que todo se encontraba inundado incluyendo el monte de Llano Grande, que desapareció. En aquel tiempo, el gobernador del Estado, Alejandro Páez Urquidi, brindó todas las facilidades incluyendo un helicóptero, donde en compañía de don Rogelio A. González y el propio Hernando Name, volaron hacia Chupaderos y al sobrevolar por ese sitio, repentinamente observaron que, en un valle cercano a Casa Blanca, se encontraba lleno de girasoles. Se regresaron a la ciudad y de inmediato, la Secretaria de Turismo del Estado, Cecilia Torres Larriva, ordenó los preparativos pertinentes para filmar en aquel valle, la escena donde entregan a los huérfanos de guerra a un pueblo llamado Arcoíris.

Para la historia del cine en Durango, queda asentado que el durangueño Hernando Name, le enseñó a manipular el azote al actor Mario Almada con sus propios látigos, así mismo, lo adiestró sobre cómo andar con el caballo en la pantalla y a corregir efectos.

En la película, Hernando Name, interviene como stuntman, además de caracterizar a un confederado que le faltaba un ojo; en aquella ocasión Name invitó a su padrino el doctor Alfredo López Yáñez, para que hiciera el papel de sheriff; así mismo, a su amigo Isidro Herrera en el papel de soldado confederado. Una película donde se puede recrear los hermosos escenarios, que actualmente promueve turismo del Estado y que perduran para la posteridad a través del celuloide en la denominada “Tierra del Cine”.