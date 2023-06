Ahora sí, haber de qué cuero salen más correas: De Alejandra del Moral o de Delfina Gómez. Como usted sabe, el próximo domingo 4 de junio habrá elecciones en el Estado de México, entidad donde hay millones de votos en disputa, para la elección presidencial de 2024.

Si lo vemos desde ese punto de vista no está en juego una simple gobernatura, está más bien, la elección para presidenta o presidente de México. Pero no son sólo los millones de votos en disputa, no olvidar entre otras cosas el poder político y económico, de los grupos de ese Estado.

¿Por qué podría perder Alejandra del Moral? Sin duda, son varios los factores que jugarían en contra de la candidata del PRI. En primer lugar, el presidente de la República ya no es de ese partido. Segundo, desde la elección para gobernador en 2017, cambiaron mucho la correlación de fuerzas políticas en ese lugar.

En ese entonces, el gobernador Eruviel Ávila, un político con muchas millas recorridas en el PRI, echó toda la carne al asador y logró que Alfredo del Mazo se alzara con la victoria. Delfina por muchas razones, entre otras Juan Zepeda, se quedó a sólo tres puntos del actual gobernador del Estado de México.

Muchos aseguran que la alianza PAN, PRI y PRD, se equivocó de candidata, Alejandra del Moral no era por mucho, la candidata de Alfredo del Mazo. Otro elemento que juega en contra de la priista Alejandra del Moral, de ser cierto lo que se afirma, que el gobernador Alfredo del Mazo no apoya a la candidata.

Otro factor: el PRI ya no cuenta con la fuerza electoral de antaño, sus aliados el PAN y el PRD, andan como la canción; arrastrando la cobija y ensuciando el apellido. Y por si esto fuera poco, el otrora poderoso grupo Atlacomulco, poco a poco ha perdido su papel de cacique político en la entidad. En cambio, la otra cara de la moneda Delfina Gómez, lleva una delantera y parece que su victoria se hará realidad el próximo domingo.

A la candidata de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, le podrían aportar unos millones de votos. Como dijo el clásico; cuando te va bien, traes caballo y te prestan la silla.

Tampoco está muy alejado de la realidad, que Delfina sea desde hace muchos años una mujer de todas las confianzas de ya sabes quién. Morena tiene presidente de la República, y el que habita Palacio Nacional es un animal político y desde ese lugar, está pendiente de Delfina. Además, hay que decirlo, los programas sociales del gobierno federal se podrían traducir en votos el día de la elección. Que esto no le sorprenda, todos los presidentes de la República en su momento, apoyan a las candidatas y candidatos de su partido.

Los que opinan que Andrés Manuel no estará en la boleta tienen razón. En contraparte, no se podrá evitar que AMLO, como un fantasma esté presente en la mente de los electores a la hora de votar. Que no esté su foto en la boleta no cambiará el rumbo de la elección y la posible victoria de Delfina.