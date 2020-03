Por qué le gritan al presidente

Con bastante preocupación, a veces con cierta impotencia o desesperación, seguramente compartiendo el sentir de muchos ciudadanos, he estado siguiendo los últimos acontecimientos que en el ámbito de la política se han estado generando en nuestro país.

Particularmente, el protagonismo diario, cotidiano, egocéntrico, inútil y muy costoso para el erario público, que protagoniza el presidente de la República en todos los actos públicos en los que se hace presente, en los que algunos ciudadanos han comenzado a levantar la voz para exigir resultados y menos palabrería.

El problema no es que el presidente no se ponga de acuerdo con sus funcionarios de gobierno antes de dar la cara al pueblo o a la opinión pública, o que los descalifique o desautorice una y otra vez; tampoco es tan importante que insulte o agreda públicamente a los “conservadores”, a los políticos de los partidos de oposición o a la “prensa vendida”, al fin y al cabo los mexicanos hemos ido conociendo su discurso repetitivo y beligerante, y sabemos que, como dice el refrán “perro que ladra, no muerde”.

No, el problema es mayor y puede tener funestas consecuencias para todos los mexicanos, aparentemente lejos de estas disputas por demostrar quien tiene el poder y quien ocupa los primeros lugares de popularidad o aceptación pública en las encuestas. La preocupación estriba en que, el presidente, quien en el discurso dirige un gobierno de izquierda, aparentemente, está empeñado en imponer un modo de gobernar que al parecer ya se había desterrado de nuestro país, por el impacto tan negativo que ha dejado en los países cuyos gobernantes no han resistido la tentación de aplicarlo.

Populismo es la palabra que en la política se ha acuñado para designar este tipo de gobierno, que con sus más y sus menos está practicando el presidente de México, quien al parecer está intentando que los mexicanos le demos el crédito como el mandatario más popular de la historia, -yo diría populista-, sin medir las consecuencias que esto nos puede acarrear en el corto y mediano plazos.

Al respecto, en la literatura política podemos encontrar que el “populismo” se basa en una autoridad que es otorgada por una entidad supraindividual llamada pueblo, que es capaz de tomar decisiones autónomas; y por tanto, le da la espalda a las instituciones y transgrede la propia ley, confiando en la fuerza de la susodicha entidad; además, esta autoridad, en el caso de nuestro país, el presidente en turno, es dadivoso y asistencialista; gasta lo que no tiene; es altamente retórico y ambiguo: La claridad es su enemiga; se nutre de la polarización clasista; es antimoderno: su aspiración es una utopía arcaica; aunque su esencia es el pueblo, se concentra en los designios de un líder tan providente e iluminado como férreo, sólo su opinión es la que vale; un líder que es hábil, oportunista y demagogo victimista;

Desarrollando un poco estas ideas, partiendo de que el populismo olvida intencionalmente la diversidad, la multiculturalidad y las contradicciones de la sociedad, llamada pueblo, y de que el principal objetivo de la autoridad que lo representa es controlar, manipular y alienar a la gente, para alcanzar intereses personales o de grupo, se pueden observar algunas conductas bastante significativas del presidente que obligan a pensar en cierta intencionalidad perversa que él y su grupo en el poder tienen para conseguir a toda costa lo que desean, la famosa cuarta transformación, que según hemos visto, no tiene ni pies ni cabeza.

En el populismo, el gobernante populista, lo sabemos, le da la espalda a las instituciones “al diablo las instituciones” y a la ley, confiando en la fuerza de esa entidad amorfa e indefinida en la que se cobija, llamada pueblo; particularmente, el presidente de la república ha hecho de este principio su bandera, al violar sistemáticamente muchos de los preceptos legales que sustentan el orden y la legalidad en este país, pues en repetidas ocasiones ha roto con protocolos establecidos para ajustarlos a su idea particular de hacer gobierno, muchas veces haciendo el ridículo, inclusive.

El gobernante populista es dadivoso y asistencialista, gasta lo que no tiene. De nueva cuenta, el presidente cumple a cabalidad con esta característica, con el “apoyo indiscriminado a los ninis y otros grupos marginados clientelares del voto en las elecciones, con recursos que no existen”; además, habla más de la cuenta, se saca de la manga nuevos programas asistenciales y declara que está acabando con vicios, malos manejos y corrupción, generando ahorros y recursos extraordinarios, que no se ven por ninguna parte, pues al contrario, los programas de gobierno, muchos de ellos prioritarios como la salud y la educación, sufren en cada ejercicio presupuestal recortes y más recortes.

El populismo es altamente retórico y ambiguo: la claridad y sencillez en el discurso es su enemiga; por eso, el presidente un día dice una cosa y al otro día cambia de opinión; o bien, acusa a los medios de comunicación o a los ciudadanos de tergiversar sus palabras o de entender cosas que no son. En fin, poco a poco a la sociedad, incluso a quienes votaron por él, le queda bien claro que es un gran mentiroso, que hace de su palabra la única verdad, aunque se contradiga constantemente y ponga en evidencia a sus funcionarios de gobierno.

El populismo se nutre de la polarización clasista; así, el presidente se autoproclama defensor del pueblo y redentor de los que menos tienen; una y otra vez dice que va a acabar con la pobreza y que tendremos mayor desarrollo, aunque nunca explica cómo se habrá de lograr eso.

Constantemente se autodefine como una persona humilde y un desinteresado servidor público, cuyo interés es el bien común; sin embargo, cómo olvidar que sus hijos se están enriqueciendo, haciendo negocios con el gobierno y que muchos de sus colaboradores están otorgando grandes contratos sin licitación, al margen de la ley, con los dividendos que seguramente están obteniendo por debajo del agua.

El populismo aunque su esencia es el pueblo, se concentra en los designios de un líder tan providente e iluminado como férreo; un líder que es hábil, oportunista y demagogo victimista; como cuando el Presidente trata de evadir el compromiso que tiene con “todos” los asuntos que son del interés de los ciudadanos, como la salud pública amenazada por una pandemia, los reclamos de las mujeres por los feminicidios que van a la alza y la delincuencia que no hay quien la pare; mediante una salida hábil y demagógica que genera expectativa mediática, como la rifa de un avión presidencial.

El presidente, como todo un populista, ha dado muestras evidentes de su tendencia autoritaria y autocrática, de su intolerancia a la opinión contraria y de su reacción violenta a la crítica. Hemos sido testigos de su tozudez y su tendencia a convertirse en mártir, después de haber apostado por un gobierno populista, disfrazado de democrático, para gobernar nuestro país.

De esto, los ciudadanos se están cansando y por eso han comenzado a gritarle y a exigirle en los actos públicos y en las redes sociales y medios de comunicación. Si no cambia el rumbo, si no atiende el sentir del “pueblo, su pueblo”, seguramente la historia le cobrará una alta factura. Al tiempo.