Cuando era pequeño mis papás nos compraron una pequeña colección de cuatro libros. Cada uno de ellos tenía como título una pregunta: ¿Dónde?, ¿por qué?, ¿cuándo? y ¿cómo? No teníamos acceso a toda la información que brindaba una enciclopedia grande como la Británica, o la Espasa Calpe, pero al menos aprendimos a hacer las preguntas correctas.

Apenas hemos pasado los primeros cuarenta días de esta contingencia sanitaria y estamos “desesperados” preguntándonos: ¿Cuándo saldremos de esta crisis? ¿Cuándo volveremos a la “normalidad”? Bueno, para empezar, quiero decirte que probablemente ya no volveremos a la “normalidad” tal y como la conocíamos. Pero, por otra parte, quiero invitarte a que hagamos un ejercicio: ¿POR QUÉ NO CAMBIAMOS EL “CUÁNDO” POR EL “CÓMO”?

Sólo Dios sabía cuándo sucedería otro terremoto en la ciudad de México después de aquel lamentable suceso de 1985. Pero el gobierno metropolitano, después de ese año, tomó la decisión de “cómo” lo enfrentaría, así que ordenó cambiar la normativa de construcción e instruyó a seguir normas antisísmicas que hicieron posible que el último terremoto no ocasione tanto daño como aquel otro. El “cuándo” es asunto de Dios. El cómo es asunto nuestro. Así lo dice el apóstol Santiago en su epístola de corte sapiencial: “Presten atención, ustedes que dicen; “hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año… ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana… lo que deberían decir es: “Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello” (Stgo. 4.13-15).

Es tiempo de asumir la responsabilidad por el hoy y preguntarnos ¿cómo? ¿cómo saldré con mi matrimonio? ¿seré el mismo cónyuge inseguro, celoso, distante o intentaré aprender a escuchar, respetar y amar?; ¿cómo saldré con mi economía? ¿seré el mismo comprador compulsivo que espera que abran las tiendas para gastar lo que no tiene o aprenderé que soy administrador y no puedo hacer con el dinero lo que se me da la gana? ¿cómo saldré en la relación con mis hijos? ¿seré el mismo padre desconectado, ausente y regañón, o intentaré conectarme con sus corazones y entender el lugar preponderante que tengo en sus vidas?

¿Cómo saldré en mi ámbito laboral? ¿Seré el mismo trabajador quejoso que sólo labora cuando lo ven o valoraré finalmente mi fuente de trabajo y haré lo mejor que pueda con lo que mejor tenga? ¿Cómo saldré en mi relación con Dios? ¿Seguiré enojado por lo que entiendo o no de Él? ¿Seguiré ignorándolo para siempre, o finalmente me rendiré a su amor habiendo palpado una vez más que soy vulnerable y Él es Soberano?

José “Pepe” Mujica pasó trece (13) años en su último período de prisión. Allí dejó de preguntarse “cuándo” y aprendió a preguntarse “cómo”: ¿Cómo saldré de esta? ¿Cómo seré cuando salga de aquí? Esa fue una decisión fundamental que lo llevó años más tarde a ser el presidente de su país, la República oriental del Uruguay. Él sabía que después del encierro vendría un futuro que dependería de hacerse la pregunta correcta. En esta última etapa de la cuarentena: ¿POR QUÉ NO CAMBIAMOS EL “CUÁNDO” POR EL “CÓMO”?