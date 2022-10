¿Por qué votaré por Adán Bayona?

Antes de dar las razones como respuesta a la cuestión formulada en el título de este artículo, empezaré por hacer algunas reflexiones a manera de consejo a aquellos maestros jóvenes que por curiosidad o banalidad, tengan esta vez el pésimo gusto de leerme.

Escribo también para decirles a los docentes de vasta experiencia y largo recorrido por el ámbito magisterial, que ahora que se abre la oportunidad para elegir al comité ejecutivo seccional, a través del voto directo, secreto y universal, no la desperdicien y aprovechen para votar libremente, donde ningún tipo de interés o compromiso los fuerce, ya que hacerlo desde esa perspectiva sería peor que no votar.

Voten únicamente si tienen un candidato que les satisfaga y entusiasme. Del que puedan decir: Entiendo su propuesta, conozco su trabajo y si gana el romperá el esquema de continuidad que nos ha sumido en la indiferencia y mediocridad sindical, donde los derechos se han transformado en obligaciones. De ahí que al estar frente a la casilla desechen las ruinas de cascajo que nos han vulnerado y adopten una sonrisa de esperanza bien informada, que los conduzca a votar por el que su voluntad les entusiasme.

Voten así. Pero no, si para ello tienen que elegir entre malos y peores. No voten si todos son disciplinados y tienen nexos con el gobierno. No voten si todos guardan silencio y omiten el compromiso con la verdad. No voten si van a hipotecar su dignidad por las promesas falsas de ayuda. No voten si su participación está sujeta a granjear un préstamo o cambio de adscripción. No voten si su derecho a hacerlo está sujeto sólo a la disciplina sindicalera.

En ese escenario se cierne el peligro y si ustedes no se percatan están expuestos a aceptar lo peor, porque pretextarán que no tienen para dónde hacerse. De ahí que su participación puede estar expuesta al conformismo y votar sin entusiasmo, dejan de imaginar que la Sección 44 jamás podría ser distinta, porque la medianía y el estancamiento son irreversibles.

Ahora sí, bajo el riesgo de contradecirme con lo que arriba expongo y lo que abajo me falta, explicaré: por qué votaré por el maestro Adán Bayona Santillán. Porque es una persona madura y aunque le gusta que le den por su lado y el no hacerlo lo toma con prudencia a la que le agrega un plus de nobleza, lo que sólo en los líderes bien nacidos se da.

¿Por qué votar por Adán? Porque es un hombre franco y nunca le temblaron los arrestos para denunciar las anomalías desde adentro, sin importarle ser apedreado, ninguneado y marginado por los cómplices del silencio y los cobardes que envidian sus atributos, pero no se atreven a imitarlos, porque es mayor el compromiso con aquellos que les enseñaron a callar.

Sin duda que la denuncia pública es conflictiva y desesperante y desemboca siempre en gritos y reclamos de los aludidos. Pero Adán no les teme y no permite que le quiten el silbato, porque nunca ha estado dispuesto a ser leal a los principios equivocados. De ahí que su lucha nunca ha sido contra el sindicato, sino contra los vicios que lo han desprestigiado.

¿Por qué votar por Adán? Porque no tiene empacho de ir contra aquellos que van por el poder para bien de sus amigos y para mal de los que no lo son. Porque es auténtico y no oculta las aficiones que le apasionan y que por supuesto, no a todos les cae bien, es cierto; pero es ahí donde está la diferencia con aquellos que las ocultan y no tenemos idea de su monto ni tamaño.

¿Por qué votar por Adán? Porque nunca ha tenido miedo de pintar su raya y hacer un retrato frontal de las malas decisiones que beneficiaban al patrón y perjudicaban al trabajador. Así nos enteremos de los grandes abusos que el gobierno anterior cometía; defraudando a los docentes a través de desviaciones millonarias con cargo a su patrimonio.

¿Por qué votar por Adán? Porque nunca ha sido bufón de los rufianes ni page de los caciques por interés de las frías. Por eso votaré por él, sin prejuicios mediocres ni cálculos vulgares que limiten mi convicción.