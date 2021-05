La respuesta era obvia para Walter, mi inseparable compañero de secundaria y prepa. El votaría por los radicales. Su abuelo había sido radical, sus padres lo eran y él estaba identificado con este partido. Difícil era para mí, donde en mi familia habían de todos los colores: Conservadores, radicales y peronistas y hasta algunos con ideas socialistas. En ese tiempo todavía se votaban ideas, hoy, en pleno siglo XXI, desde el Río Bravo hasta Usuhaía, básicamente candidatos.

La Biblia dice que “. . . toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios” (Romanos 13.1). ¿Significa entonces esto que yo como ciudadano debo quedarme con los brazos cruzados porque Dios pone y saca gobernantes? Nada más lejos que esta idea. Dios ha establecido las autoridad de gobierno en tanto institución, investidura, pero son los pueblos, somos las personas, los ciudadanos y especialmente en las democracias, quienes favorecemos con nuestro voto a tal o cual candidato. En otras palabras, Dios estableció el cargo, las personas las designamos nosotros con nuestro voto.

Estamos frente a una de las elecciones más importantes que jamás haya vivido nuestro país, no sólo por el número de puestos que están en juego, sino por la coyuntura histórica que ha propiciado incluso, que se forje una alianza impensada para la mayoría de nosotros. Es un momento histórico y los cristianos somos los primeros que deberíamos salir a votar. Es verdad que Cristo dijo a la autoridad en turno “mi reino no es de este mundo”, pero también dijo a sus discípulos “ustedes son la sal y la luz del mundo”. La pregunta no es si voy a votar o no, sino ¿por quién voy a votar?

En estos días le pregunté a un candidato: ¿qué piensa usted acerca de la despenalización del aborto? – Yo estoy a favor de la vida, pero tampoco puedo juzgar a una mujer porque ha tomado una decisión de ese tipo. Al buen entendedor pocas palabras. Y tú, ¿por quién vas a votar?





