Por un derecho a la democracia

“La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres son iguales en cualquier respecto, lo son en todos”.- Aristóteles

No hay una alusión meridianamente clara o algún indicio en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, e incluso en el texto constitucional mexicano, que permita afirmar con rotundidad la existencia de un “derecho a la democracia” como derecho fundamental.

Sin embargo, cada vez es más urgente la necesidad de su configuración constitucional como un auténtico derecho humano provisto de garantías para su exigibilidad, a partir del cual se dibujen ideas para el aterrizaje palmario de la democracia en la vida pública, en todas las latitudes posibles. Si la democracia tiene a un insumo de desarrollo en el conjunto de los derechos fundamentales, un derecho específico a la democracia aportaría de una manera determinante a su concreción, en épocas donde se encuentra ampliamente deslegitimada por el actuar de los partidos políticos y otros actores públicos.

Por otro lado, la génesis de derechos fundamentales emergentes como el derecho a un buen gobierno y/o a una buena administración, el derecho de acceso a los cargos públicos o el derecho a un ambiente libre de corrupción, de alguna u otra manera va en sintonía con un potencial reconocimiento expreso del derecho a la democracia.

Aunque aquellos ya han ganado terreno en el entorno supranacional y en Constituciones nacionales y locales, lo cierto es que están viviendo sus primeros momentos como derechos susceptibles de una eficaz protección jurídica e incluso política. Claro está que lo mismo pasaría con los distintos estadios evolutivos del derecho a la democracia, pero tanto su concepto como su idea deben encauzarse en el terreno de la argumentación, del diálogo ciudadano y de la práctica política, en la cual a final de cuentas hay un abanico de posibilidades amplias para su realización.

Hablar del derecho a la democracia es hablar de ese derecho fundamental que tienen las y los ciudadanos a que sus regímenes políticos sean precisamente democráticos con todo lo que ello implica en términos de buen gobierno, jornadas comiciales confiables, transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y combate efectivo a la corrupción.

Sería entonces en su ámbito medular una obligación de las autoridades el brindar todo aquello que sea necesario para que se satisfaga en cuanto tal. Sin embargo, esa obligación no solo corresponde a las autoridades sino a otros sujetos tanto públicos como privados y sociales, de lo cual evidentemente no escapa la ciudadanía propiamente dicha.

No puede ser, sin embargo, etéreo, ambiguo o vago el núcleo de la democracia como derecho, pues lo contrario lesionaría las razones jurídicas de ese tratamiento conceptual y praxiológico. La arquitectura del Estado mexicano debe avanzar frontalmente al lado de derechos humanos como el que nos ocupa en esta ocasión, lo cual se maximiza en razón de la vida democrática misma. La democracia se orienta en principio a las instituciones electorales pero por supuesto que éstas no son las únicas que deben desdoblarlas.

El conjunto de la institucionalidad tiene asignaciones puntuales cuando se habla del sistema democrático, lo cual se acentúa en el caso de derechos que corresponden universalmente a todas las personas por el solo hecho de serlo. Los derechos en ningún caso deben tomarse a la ligera, por lo que debe haber conciencia plena de aquello que se enfrenta cuando nace una nueva prerrogativa iusfundamental.

Aterrizar los contenidos concretos del derecho humano a la democracia será una de las tareas que ineludiblemente deben trazarse en el futuro a corto y mediano plazo tanto en sede legislativa como en sede jurisdiccional.

Si la democracia en sí misma es enorme en cuanto a sus dimensiones analíticas, sustanciales y formales, todo ello habrá de proyectarse al terreno iusfundamental, pues como se decía, no se trata de que nazcan nuevos derechos humanos únicamente para dejarlos en el terreno teórico, discursivo o retórico; algo distinto a ello no encuadra de manera alguna con el modelo del Estado constitucional y democrático de Derecho contemporáneo, además de que se erosionan los cimientos mismos de la representación, la pluralidad y el interés colectivo. Eso es precisamente lo que hay que evitar para que la Constitución y la democracia avancen como un todo.

En el plano internacional, la democracia como derecho debería implicar el deber de compartir las mejores prácticas electorales -incluyendo plataformas electrónicas para el mejor funcionamiento institucional-, de construcción de ciudadanía -abarcando estrategias comprobadas de educación y cultura cívica-, de promoción del sufragio, entre otros asuntos igualmente trascendentes. La inyección de esa idea de globalización no puede entonces pasar desapercibida de ninguna manera.

Por último pero no por ello menos importante, debe enfatizarse en todo momento que la democracia tiene una doble naturaleza iusfundamental, pues es simultáneamente un derecho y una obligación. No se puede entender un ángulo sin el otro, por lo que el reconocimiento de que es un derecho no posibilita alternativa alguna de un eventual incumplimiento de los deberes que acarrea y conlleva.