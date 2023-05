Por una ciudadanía digital

“Esta ciudad es lo que es porque nuestros ciudadanos son lo que son”.

- Platón





En el libro “Derechos humanos y nuevas tecnologías. Retos en el constitucionalismo democrático”, publicado hace unos días en la ciudad de Valencia, España por la prestigiosa editorial Tirant Lo Blanch, y en el cual participamos tanto en la coordinación como en la autoría de uno de sus capítulos, denominado “Democracia digital, gobernabilidad electrónica y el derecho fundamental de acceso a Internet: puentes y desconexiones”, se aborda la necesidad de edificar una ciudadanía digital con todo lo que ello implica.

En dicho escrito, se tocan temas como el presente y el futuro tanto de la era digital como de la sociedad red, las dificultades conceptuales y terminológicas acerca de lo que representa la democracia digital, las relaciones entre gobernabilidad electrónica, tecnología y ciudadanía, algunos mitos y realidades del derecho fundamental de acceso a internet y la necesidad de una ciudadanía digital.

Desde esta perspectiva, se apunta que la ciudadanía digital es imprescindible para el ejercicio de los derechos humanos en general, los derechos digitales en particular y, aún más concretamente, el derecho fundamental de acceso a Internet. Tal clase de ciudadanía, se sigue aseverando, tiene el deber de conocer a detalle el conjunto de sus derechos pero igualmente sus obligaciones, responsabilidades y deberes en la arena digital.

Y es que además de ejercer los derechos digitales propiamente dichos a ultranza, en una genuina ciudadanía digital los derechos tradicionales también salen a relucir. Vayamos aún más lejos: Ante los retos, desafíos e incluso peligros que supone la inteligencia artificial como una nueva revolución industrial que ya está cambiando todo lo que hacemos desde una perspectiva civilizatoria, se torna imperiosamente necesario que esa ciudadanía digital se desdoble en todo su elemento.

Como ha dicho el especialista en estos temas Pablo Rodríguez, debemos apostar por una inteligencia artificial centrada en los seres humanos; por ende, hay que visualizar la noción milenaria pero sumamente compleja de la dignidad como aquella que nos dota de identidad, de humanidad y que nos hace valiosos de cara a las y los demás. En este terreno, la ciudadanía digital debe defender tal constructo de la dignidad, tanto en campo traviesa como en las pantallas de los smartphones, tabletas electrónicas y computadoras.

Enfrente de nosotros están fenómenos que transformarán aspectos muy puntuales de nuestras realidades hermenéuticas y cotidianidades específicas, como sucederá por ejemplo con el denominado “metaverso”, esa especie de universo post-real con múltiples usuarias y usuarios y que combinará los entornos virtuales con la tercera dimensión, la realidad aumentada y nuestras actividades en el día a día, de tal suerte que se impactará profundamente en la salud, la economía o la educación, por citar algunos ejemplos rápidos.

¿Cómo encarar estas nuevas formas de tejer la realidad sin que ello signifique una erosión de nuestros derechos fundamentales y libertades públicas? En definitiva, la construcción y el empoderamiento de la ciudadanía digital ya aludida es una condición absolutamente necesaria en tal orden de ideas.

Así las cosas, y dado que el avance científico y tecnológico no sólo no se detendrá sino que se acentuará en formas que todavía no imaginamos, la ciudadanía digital como especie que reivindica el Estado de Derecho en la palestra virtual adquiere una importancia mayúscula. Por igual, todas y todos debemos incrustarnos en este proceso, a fuerza, desde luego, de derechos y libertades.