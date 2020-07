Posición clerical antes y después de la muerte de Pancho Villa

En ocasión del nonagésimo séptimo aniversario luctuoso del general durangueño, Francisco Villa, acontecido el pasado 20 de julio, y tras el confinamiento social obligada en medio de la pandemia, hoy recordamos un capítulo poco abordado por la historia local, respecto a la relación entre el general Francisco Villa con el clero durangueño, y la actuación posterior de la Iglesia tras su muerte.

El general Pancho Villa siempre se declaró respetuoso de la Iglesia. Comentó en su momento, que nunca llegó a confesarse con un sacerdote y que no era católico, sin embargo, llegó a considerar al clero como una de las más grandes calamidades de su raza, no obstante, respetaba todas las creencias. Un personaje de la alta clerecía en Durango, de nombre José María González y Valencia, obispo en tiempos en la que Villa se encontraba amnistiado en Canutillo, de agosto de 1920, hasta su asesinato.

Visitó al general Villa con bastante frecuencia en la Hacienda de Canutillo, al norte de la Entidad; gracias al desinteresado afecto que Villa le profesaba, le permitió que oficiara misa en la Iglesia de la Purísima Concepción de Canutillo, templo que Villa tenía en aquel momento habilitado como bodega de granos.

De esa magnitud fueron las relaciones personales del obispo González y Valencia, con el antiguo jefe de la División del Norte. Cuando el obispo González y Valencia acudía a visitar a su amigo Villa, era acogido con gran afecto y dormía en la Casa Grande al lado de los maestros de la escuela rural a quienes veía con simpatía; el obispo elogiaba en público y en privado la capacidad intelectual y el sentido común de Villa y era tanto el afecto que resultaba común observarlos justos cabalgar a los alrededores de la hacienda de Canutillo.

Después de la muerte de Villa, el 20 de julio de 1923, la amistad simulada de la Iglesia a través del obispo González y Valencia salió a relucir, y nueve días después de su asesinato, el semanario católico oficial titulado “La Verdad” de fecha 29 de julio de 1923, destacó en sus páginas el siguiente comentario:

“La muerte de Villa, fue como su vida desastrosa; Villa fue un tenaz perseguidor de la Iglesia. Pero en los tiempos del carrancismo, o cuando todavía andaba unido a Carranza, persiguió los sacerdotes. Bueno es que se vea, cómo terminan todos aquellos que son hostiles a la Iglesia de Nuestro Señor Jesucristo. No ha de faltar algún necio que se imagine que todas son meras coincidencias. No es así, en la historia se ve la mano de Dios, que jamás deja sin castigo a quienes de una u otra manera han perseguido la Iglesia. Murió Villa y su muerte ha agitado el mar de la política. Dios sabe qué vendrá. Nosotros no queremos meternos a desenredar la madeja política. ¡Hay tanta mentira, hay tanta falsedad! Lo que se ve, lo que nadie sabría negar es que los políticos andan en movimiento. ¿Qué tenga que ver con la muerte de Villa con las cuestiones políticas que inician? Es muy difícil responder a esta pregunta para quienes como nosotros estamos muy poco enterados, y sabemos bien poco en achaques de política. Por eso nos hemos limitado a esta indicación. Nos asalta un temor. Después que tanto ha dicho la prensa, después de que se han dado a conocer vida y milagros de Villa, después de que se nos ha enterado de tantas atrocidades como hizo; después que sólo cabe un ‘Dios le haya perdonado’, después de todo y no sin fundamento, que Villa es de temerse, que el feroz Villa sea declarado un héroe”.

Esta percepción ha quedado registrada y documentada en algunos periódicos, entrevistas y la conseja popular en la región norte de Durango. Con sus virtudes y defectos, el espíritu y leyenda de Pancho Villa continúan vigentes a 97 años de su magnicidio.