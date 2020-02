Pregones de Victoria

Pésima atención en hospital del IMSS y en unidad médica del ISSSTE. La pésima atención que sufren los derecho-habientes del IMSS y del ISSSTE que tienen la necesidad de acudir al Hospital Rural número 26 de la primera institución y a la unidad médica de la segunda, debido a la posposición de consultas, carencia de médicos, reducida cantidad de pacientes que son atendidos por turno, 20 en el caso del ISSSTE, falta de medicamentos y la obligatoria compra en las farmacias, son algunas de las penurias, anomalías, que sufren desde hace mucho tiempo. Cuentan los quejosos, que a veces viajan desde lejana comunidad, por ejemplo, Ramón Corona, situada a 60 kilómetros de esta ciudad, y reciben la mala noticia de que no es posible atenderlos por falta de médico, o porque ya se completó la cantidad máxima de un turno, y sin reparo alguno, sin que les cause pena, indican ser necesario gestionar de nueva cuenta la consulta. En reciente reunión de jubilados de la SEP, donde quedó debida y provisionalmente integrado sólo un Centro por falta de quórum para conformar una delegación de esta región llanera, se escucharon múltiples y severas críticas; se acordó que en breve después de la reunión se harían públicas protestas por ello, pero no se han hecho aún.

Persisten en este municipio los accidentes fatales de motociclistas. En los tramos de carretera utilizados en este municipio, así como en esta ciudad y comunidades, con mucha frecuencia suceden accidentes en los que son protagonistas como presuntos responsables, o no, los conductores de motociclistas. Se admite, se justifica, que los conciudadanos tienen derecho de adquirir y usar vehículos de las características mencionadas para que el gasto por combustible sea menor, para llegar con la oportunidad debida a sus lugares de trabajo, y para transportar a una persona más, lo que está permitido, pero no a un pasajero extra, en muchos casos menores de edad, sin portar un casco en su cabeza para reducir al máximo posible los daños físicos si les ocurre un percance, sin embargo, lo criticable, es que varios motociclistas manejan sin precaución, sin casco, rebasando por su derecha, sin las luces requeridas, o muy débiles en su visibilidad, utilizando huecos o espacios angostos que se originan en los embotellamientos de tránsito. Cierto es que tal tipo de accidentes suceden dtcon tanta frecuencia que transcurren semanas con “saldo blanco”, en muchos casos con lamentables consecuencias físicas en los ocupantes de la motocicleta, y a veces, con pérdida de vidas humanas. La situación se ha tornado tan grave y por ello el director municipal de Vialidad y Tránsito, conjuntamente con el personal a su cargo, elementos de la Policía Preventiva y del departamento de

Inspección Municipal, debe implementar y aplicar medidas preventivas y correctivas para reducir al mínimo posible la frecuencia de tal tipo de accidentes.

Despedida en cinco palabras. Un feliz inicio de febrero.