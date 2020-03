Pregones de Victoria

GUADALUPE VICTORIA, Dgo. (OEM).- ¿CÓMO ENFRENTAN LOS VICTORENSES CONSECUENCIAS DEL COVID-19? Por la importancia del tema, por la amplísima divulgación que ha tenido y las múltiples acciones recomendadas que deben o no realizar las personas para contribuir a disminuir o erradicar la pandemia del virus, consideré necesario abordar en esta columna el cómo está afectando tal contingencia a los victorenses. Oficialmente, el jueves 19 se suspendieron las actividades en instituciones educativas de todos los niveles, de tal manera que alumnos, directivos, docentes, personal administrativo y de apoyo están en receso, con la encomienda los maestros a que continúen el desarrollo de los planes de estudio y de actividades posibles con sus pupilos, “a distancia, en línea”, esto es, mediante intercomunicación a través de la internet. En la tarde del viernes fue hecho a conocer por parte de las autoridades municipales una serie de recomendaciones y prohibiciones, las cuales en los dos días anteriores no han sido acatadas totalmente por los habitantes de esta cabecera y comunidades. Entre otras disposiciones, quedan suspendidos los permisos para festejos sociales de bodas, quinceañeras, bautizos, etcétera; se cancelaron todos los encuentros deportivos de las diferentes ligas municipales; se prohíbe todo tipo de congregaciones masivas de carácter cívico, social, religioso, artístico, ferias, campamentos, carreras de caballos y peleas de gallos; se decretó el cierre de bares, billares y giros negros. El personal administrativo que labora al servicio del municipio en el horario acostumbrado, de lunes a viernes y de las nueve a las tres de la tarde, sin embargo, únicamente se permitirá la presencia de siete personas, máximo, en cada oficina durante el trámite de sus asuntos o problemas. Respecto a las misas y otras ceremonias religiosas, el párroco Raymundo Santillán Villa advirtió que las continuarían oficiando con restricciones, algunas en privado, y fue anunciado que ayer domingo, la misa de medio día que se celebra en el templo de Santa María de Guadalupe se difundiría a través de la internet para que los fieles católicos la escucharan y participaran en el desarrollo con el sacerdote oficiante. Sabemos que las reuniones acostumbradas las noches de los viernes en El Malecón, un espacio a cielo abierto hacia el oriente de la calle Felipe Ángeles, una importante cantidad de jóvenes y adultos no acató la prohibición al respecto y hubo necesidad de que elementos policiacos, al parecer de la Guardia Nacional, los “conminaron” a que se ausentaran y fueran a dormir en sus domicilio, exhortación que sí acataron. Pero, tenemos informes que la noche del mismo sábado anterior, en la población de Cuauhtémoc, perteneciente al municipio del vecino municipio de Cuencamé, se realizaron peleas de gallos, y en otra comunidad de la misma municipalidad situada en lugar cercano a la cabecera, se desarrollaron carreras de caballos. En cuanto a la recomendación de que las personas no salieran a la calle, en una tienda de conveniencia se advirtió regular asistencia de clientes, y en el exterior de otra se observó una extensa de personas haciendo fila para cambiar dólares en pesos, cobrar becas estudiantiles o efectuar abonos a sus cuenta de crédito.

