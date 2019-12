Recientemente el presidente municipal, Jorge Salum del Palacio, a través del Instituto Municipal de Arte y Cultura y su directora, Elia María Morelos Favela, rescataron del inminente olvido, el premio nacional de novela joven José Revueltas.

Compromisos establecidos a nivel nacional desde el 14 de mayo de 2019, con las letras y la cultura de Durango y en particular con el IMAC, y casi para cerrar el año, se salvó dicha obligación, lo anterior nos indica la buena voluntad de dicha institución municipal con la comunidad cultural y su alianza con el arte y la literatura durangueña; situación contraria de lo que acontece en el ICED, respecto a diversos tópicos que son públicos y notorios en el ámbito de la cultura.

El triunfador del concurso nacional de novela Joven “José Revueltas 2019”, resultó ser el joven escritor Diego Cristian Saldaña, nativo de la Ciudad de México; su trabajo literario fue producto de un análisis literario previo, entresacado de más de una treintena de obras que leímos y releímos, cada quien, desde su particular punto de vista, junto con mis compañeros escritores, Vicente Herrasti, Eduardo Antonio Parra y el suscrito, por lo que decidimos de manera unánime, concederle el premio a la novela a Cristian, quien llevó por seudónimo “Belkis Ayón”.

Sé y me consta, que las arcas del erario público del municipio de Durango, no se encuentra en condiciones de pujanza, sin embargo, me comprometí con mis compañeros del jurado, a que una vez que fuera entregado el premio en ceremonia especial, les plantearía sus particulares puntos de vista, acerca del premio de novela corta.

Lo anterior, derivado de la trascendencia de tan elogiado concurso nacional, por lo que se esbozó la idea por parte del jurado de que el municipio destinara en un futuro, el doble del premio concedido en materia económica, toda vez que dicho galardón, es el que menos recursos destina a los creadores a nivel nacional.

La ceremonia de entrega del premio nacional estuvo cobijada por la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura, profesora Elia María Morelos Favela, quien en su mensaje diligentemente destacó el esfuerzo que en materia de cultura realiza el alcalde de Durango, para continuar con ese tipo de programas que se formalizan en conjunto con la Federación dentro del programa “Tierra Adentro” y que van direccionado al fortalecimiento de la literatura en la juventud del país.

Los padres del joven Diego Cristian Saldaña, acompañaron a su hijo en la emotiva entrega del premio, destacando la amabilidad y anfitrionía que le son dables a quien lidera los destinos del IMAC en Durango.

Cristian Saldaña, como autor ganador de la novela joven, se reveló como un escritor en su obra “Tiene la noche un árbol”, como un hábil y talentoso novelista que sabe tejer historias y construir personajes. Como narrador convence, engaña, retoma situaciones y detalles con un estilo claro y convincente. La novela se dividió en dos secciones complementarias, que se equilibran al mismo tiempo. Es un autor atrevido, con grandes recursos e imaginación. Es una obra corta, cuyos personajes sufren cambios, y evoluciones que no son fáciles de lograr. ¡Bien por el rescate del Premio Nacional de Novela Joven por parte de la Presidencia Municipal de Durango y del IMAC!