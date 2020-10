Preocupación gubernamental por la Salud Pública

Con respeto y gratitud a los epidemiólogos y salubristas de México. John Snow (1813-1858) fue un brillante médico inglés.

Destacó por su agudo sentido de observación, razonamiento lógico y perseverancia. Los sucesivos brotes de cólera que afectaban a Londres, lo motivaron a estudiar las enfermedades desde el punto de vista poblacional, relacionando la incidencia de los casos con el consumo de aguas contaminadas. Fue pionero en el uso de metodologías de investigación epidemiológica moderna. Por su gran aportación a la salud pública es considerado el padre de la epidemiologia moderna.

La semana pasada el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó los tres convenios firmados con las farmacéuticas a fin de lograr que en cuanto éstas concluyan el desarrollo de las vacunas, México tenga dosis suficientes para aplicarlas a la población. Esa inversión permitirá vacunar a 100 millones de mexicanas y mexicanos.

Lo anterior da muestra de que contrario a los señalamientos lanzados por senadoras de la oposición, el mal manejo de la pandemia y la presunta irresponsabilidad de las autoridades a quienes personificaron en el subsecretario de Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell, fueron excesivos y distantes de la realidad.

En poco menos de dos años no pueden resarcirse los daños causados por los anteriores sexenios al sistema nacional de Salud, sin embargo, sí se han tenido mejoras y la pandemia se ha enfrentado con más personal, compra de ventiladores, habilitación de hospitales del ejército y de la marina, compra de insumos médicos y uniformes, entre otros.

En contraste hay miles de manos del personal médico, de base, de suplencias, de confianza que día con día se esfuerza y trabaja en las áreas de triage, por ello he solicitado que a 98 mil trabajadores de la salud que no tienen seguridad social, se les brinde la misma para dejarlos en igualdad de condiciones, cosa que por cierto no hicieron los gobiernos emanados de los partidos que ahora son oposición: PRI y PAN

La figura de un gobierno cruzado de brazos y dando palos de ciego, es un absurdo histriónico inventado por una senadora cuyas convicciones ideológicas duran menos que una estación del año. Repruebo el uso perverso del dolor de los que sufren enfermedades, en búsqueda de intereses electoreros.

Los trabajadores de la salud han demostrado con esfuerzo y compromiso que la salud de los mexicanos está en buenas manos.