Preparen el camino

Los Padres de la Iglesia, maravillosos teólogos y pensadores, hacían una pregunta para comprender el sentido de la Navidad. Decían, en latín, Cur Deus homo? ¿Por qué Dios se hizo hombre? La tendencia natural era responder: «Para salvarnos de nuestros pecados». Respuesta errónea, porque invirtiendo la pregunta, cuestionaban: «Por ende, ¿si el ser humano no hubiese pecado, entonces el Hijo de Dios no se hubiese encarnado?». Y la respuesta, entonces era: sí, aunque no hubiese habido pecado, la Encarnación se hubiera dado. Y explicaban que esto se debía a que la salvación de Dios no es para suplir o quitar algo, sino para aportarnos algo. Me explico.

A veces tenemos la idea de un Dios «tapabaches», de un Dios que viene a subsanar nuestra carencia humana, lastimada por el pecado. Sin embargo, Dios más bien se hace hombre para elevar nuestra condición humana, que ciertamente ha sido manchada por el pecado. De tal manera que Dios, entonces, no viene a quitarnos sino a darnos. Dios no viene a quitarnos el pecado, sino a elevar nuestra humanidad a través de su Divinidad. Y ciertamente, así, destruye el pecado y nos plenifica con su gracia. Por lo tanto, Dios no viene a tapar un bache en nuestra humanidad —el pecado—, sino a mostrarnos el camino —sin baches— para llegar a la meta de la salvación. La meta de la humanidad está encarnada en el Niño Dios, pues su misterio nos esclarece el misterio del ser humano.

¿Qué hay que hacer, entonces, para poder vivir este tiempo de una manera adecuada? Preparar el camino del Señor. Pero no tapando, sino restaurando. El mejor ejemplo de esto es Juan el Bautista, que preparó el camino del Señor. Pensemos en su figura con el ejemplo de los antiguos pedagogos.

Existía, en la antigüedad, un servicio que tenían que prestar los sirvientes en las casas de sus patrones. Cuando los niños iban al aprendizaje de los oficios que desempeñarían en el futuro, se mandaba a uno de estos sirvientes a acompañarlo siempre por el camino. Ellos, los tomaban de la mano y los conducían a aprender. Pero mientras iban de camino, ellos mismos les iban transmitiendo ya sabiduría. Aprendían en el camino al ser conducidos. Por eso les llamaban los pedagogos, es decir, los que conducen a los niños. Después, desaparecían. Los niños ya habían aprendido lo que debían y ellos ya no eran necesarios. Así pasó la palabra «pedagogo»o «pedagogía» a la historia. Es el camino del aprendizaje.

Juan el Bautista hizo algo semejante. Tomó a la humanidad de la mano para conducirla a Dios. Nos enseñó lo necesario para poder seguir luego este camino, y desapareció. Venía alguien más grande, ante quien ni siquiera era digno de inclinarse para desatar las correas de sus sandalias. Él preparó el camino y dejó paso al Camino, Jesucristo. Así todos pudieron descubrir al Hijo encarnado de una manera más accesible, con un camino más recto, más transitable.

La mayoría de nosotros ha tenido la experiencia de ir por carreteras complicadas, llenas de curvas, de baches o bordos, carreteras angostas y de difícil tránsito. Cuando se recorren, dan ganas de tener el poder de enderezarlas, de arreglarlas para un viaje más placentero. O de poder hacer un vuelo directo al destino final del trayecto. Lo bueno, gracias a los adelantos de la técnica, es que muchos de estos problemas se han podido solucionar, mediante la construcción de puentes y túneles. Cuando existe una montaña, para evitar las curvas y rodeos, se construye un túnel, mientras que cuando hay una gran depresión, se construyen puentes. Así, los caminos se hacen rectos, más transitables y se acortan las distancias para llegar al destino. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Enderezó los caminos para que la salvación llegara.

Y así, vino la salvación a nuestro mundo, a nuestra vida. No para remendar, sino para plenificar. Por eso, hoy vamos a ponernos un doble propósito.

Primero, que Dios nos conceda la gracia de restaurarnos. No tapando baches en nuestra vida, no queriendo ponernos un montón de cosas añadidas, sino apostando por lo humano, que no se trata, hablando de Dios, de «añadir» más a lo humano, sino de vaciarse de lo que no es humano, aunque encandile y sea objeto de aplausos. No es un problema de «sumar», sino de «restar» o, mejor, de «restaurar» la verdadera imagen oculta bajo capas añadidas. Para esto se encarnó el Hijo, para elevar nuestra naturaleza por el verdadero Camino.

En segundo lugar, Dios nos conceda la gracia de preparar el camino, como Juan Bautista. Poniendo puentes en las depresiones, abriendo brechas en los obstáculos, enderezando lo torcido. Que como Juan el Bautista nosotros señalemos el camino, conduzcamos como auténticos pedagogos a los demás a Dios y después desaparezcamos, pero dejando una gran huella en aquellos que nos rodean.

¡Pues preparemos, entonces, el camino del Señor, la salvación ya llega a elevar toda nuestra humanidad!