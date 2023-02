Presionan a la Secc. 12 del SNTE

En días pasados los diferentes medios de comunicación dieron a conocer el bloqueo que algunos maestros hicieron alrededor del edificio sindical de la Sección 12, con el propósito de presionar y reclamar la presencia de su líder.

Lo hicieron para manifestarle su inconformidad por un descuento del que fueron objeto y del que no iban a exigirle cuentas, sino defensa, la que consideran está en entredicho y no la pensaron dos veces para exhibirla ante la opinión pública.

Si las cosas son así, qué malo que hayan sucedido, pero todavía tantito peor que el sindicato no haya detenido semejante atropello.

De ahí la razón para írsele a la yugular al líder y exigirle a través de una presión inusual y mediática que lo haga, porque el mensaje que están enviando con las acciones y declaraciones, se entiende que ya no están dispuestos a seguir siendo entes pasivos, sino activos en las decisiones que estén sujetas a amarres que sólo convienen a los intereses de las partes que pactan.

En lo personal no sabría cómo justificar dicha posición, pero lo que sí me queda claro es que los líderes del magisterio no son garantía de mantener acuerdos a pie puntillas con el patrón, si los asuntos conciernen a negociar sus derechos.

Tal vez esto sea el parteaguas y se dé un giro al seguir pensando que las grandes decisiones sólo pueden fluctuar alrededor de una sola persona y dejar a la deriva a la mayoría, pensando que con sus derechos se puede hacer cera y pabilo.

Cuando el líder pacta bajo la mesa, siempre corre el riesgo de apostarle a coger la navaja por los dos filos, ya que la mínima falla de lo pactado, expone al representante a quedar mal con los de arriba y también con los de abajo, siendo éstos los más vulnerables a caer en el juego de los primeros, quienes anteriormente eran utilizados como jauría, para cobrar la afrenta del desorden no previsto en los acuerdos.

Pero ¿Cómo desfacer el entuerto que al respecto nos ocupa? Porque supongamos sin conceder que los denunciantes sí faltaron, entonces las autoridades tenían la obligación legal de reportar dicha irregularidad y por ende aplicar la sanción correspondiente.

Ya reconocida y sancionada la falta, vayamos más allá: ¿Qué motivo los orilló a que tomaran esa medida? Ya que según decires la razón fue porque no se les pagaba en tiempo y forma la prestación anual y otros conceptos.

Entonces ahí existe una justificación que las partes debieron valorar, dado que la manifestación es un derecho y el señor gobernador Villegas acaba de declarar “que nunca más se tocarán los derechos de los docentes y el manifestarse es uno de ellos”.

Las reacciones manifestadas en los medios sobre dicho tenor, nos motiva a pensar que dicho posicionamiento es real y que sigue firme lo que expresara el día 8 de febrero, que su gobierno no formará parte del maltrato histórico del que ha sido víctima el Magisterio y al condenarlo, reiteró el compromiso “de nunca más volver a tocar los derechos de los trabajadores de la educación”.

Ahora no se trata de agarrarle grano a dichas declaraciones e irnos más allá de lo que sea justo, porque el derecho de los niños no debe utilizarse como rehén para el chantaje ni pretexto para exagerar medidas coercitivas, que sólo contribuyen a romper el equilibrio y una vez logrado, no hay límite que controle el elevador de la soberbia de unos y otros, salvo el hacha que utiliza el mismo poder para bajar los humos que a los pinos van dañando.

Y ya que hablamos de hachas cortantes, nos queda claro que las dirigencias sindicales aún insisten en cercenar la voluntad de los maestros y apoyar en todo a los disciplinados y cortar de las bondades a los mal portados, sobre todo a aquellos que critican y desaprueban las decisiones que consideran incorrectas para el gremio y que en el caso que nos ocupa se consideran víctimas de un descuento indebido, a tal grado que exigieron una disculpa pública, siendo ésta ofrecida a los docentes que cumplen y desdeñada a los que no.

De ahí que no me quedó claro; cómo y bajo qué condiciones le están dando salida a dicho mal entendido, porque mi modesta percepción ahora quedó más confundida.