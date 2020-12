Pretexto, el de un cobarde

De los recortes que he guardado, tengo a la mano uno de la reportera Patricia Sulbarán Lovera, de fecha 17 de abril.

Ella menciona a la denunciante del líder de la secta La Luz del Mundo. Su nombre Sochil Martin de 33 años, quien aseguró que desde que ella tenía 16 y años Naasón Joaquín García, quien se hacía llamar “apóstol de la iglesia de la luz del mundo”, abusaba de ella en todos aspectos, principalmente sexual, y que en repetidas ocasiones la forzaba a reclutar a menores de edad para que fuesen explotadas sexualmente por él.

Indica que, desde los nueve años, fue llevada por su tía con Samuel Joaquín Flores, padre de Naasón y antiguo “apóstol” para que participara en bailes eróticos y, siempre tenía las recomendaciones de su tía que le decía “Dios te perdone si le causas esa tristeza al siervo de Dios. Si él te pide algo tú lo debes hacer”.

Considerando que lo que para ella era malo, pues así lo había conocido desde su infancia, Naasón y, desde el padre de él, le indicaba, ellos y sus seguidores, hombres y mujeres, “que eran enviados de Dios y eran inocentes, además ella recibiría las indulgencias del apóstol”.

Siempre aparecía un pretexto de los apóstoles o de sus más fieles seguidores.

Por lo regular, tanto los falsos profetas, como la gran mayoría de líderes embaucadores de masas, tienen los pretextos al día, como los argumentos que esgrimen para justificar una acción o para excusarse por no haber cumplido con sus promesas. La palabra pretexto, nuestro diccionario la define como “un motivo o causa simulada o aparente que se alega para hacer algo o para excusarse de no haberlo ejecutado”.

Si analizamos a los falsos profetas, en su gran mayoría encontramos la existencia de abusos sexuales y el pretexto con el cual justifican sus faltas, que para ellos no son faltas, sino que así se lo había ordenado Dios.

En los líderes de la política, se podría decir que el pretexto por el cual encuentra la excusa apropiada con sus seguidores, que algunos de ellos los consideran como feligreses, pero por ahí se encuentra un líder que les señala como “mascotas”, a quienes les argumenta que los demás son los malos y, cualquier acción errónea aparente o cierta de los que considera sus oponentes, la dice, la grita y la replica incansablemente, sea o no sea cierta, pero si a algún familiar de él, o alguno de sus fieles seguidores lo encuentran recibiendo dinero indebidamente, para él es diferente, no es corrupción, sino una aportación que hasta la puede convertir como una contribución clandestina para combatir la corrupción, no obstante lo evidente de pernicioso y nocivo haya sido el acto en el que se le encontró a su familiar o seguidor.

Tanto los falsos profetas como los líderes inmorales que en cada momento inventan excusas para justificar sus desviaciones, deliquios amorosos, ignorancia, ingenuidades, ineptitudes y errores, han de considerar que “desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los pendejos”, y crearán en sus mentes las alegorías verosímiles e inverosímiles, para salir abantes ante su feligresía o sus mascotas; pero si es el argumento de una persona de esta talla es quien lo indica, se puede asegurar que “no hay persona más cobarde que la que utiliza mentiras como pretextos para alejarse de su culpa”.

Y así como, no obstante, las denuncias y evidencias en contra de los falsos apóstoles a través de la historia, continúan probando sus deviaciones y perjuicios en contra de la humanidad, algunos les siguen considerando los enviados del cielo; también los líderes que no han dado una, que se invaden de pretextos en sus discursos, sus rebaños de mascotas les siguen aplaudiendo y quizás hasta creyendo, aunque no muestre ningún resultado positivo.