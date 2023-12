Prevenir las infecciones hospitalarias

Hay personas que han tenido que lidiar con una infección adquirida mientras recibían atención médica, lo que ha aumentado el porcentaje de sobreinfección en los hospitales.

Las infecciones hospitalarias se definen como cualquiera que sea adquirida durante el tiempo en que una persona está hospitalizada, pudiendo manifestarse mientras está internado o después de haber sido dado de alta. Estas infecciones deben estar relacionadas con la hospitalización o los procedimientos realizados en el nosocomio.

Adquirir una infección en el hospital es común, ya que éste es un ambiente en el que están personas enfermas y en tratamiento con antibióticos, por lo que durante el período de hospitalización, algunos de los principales factores que pueden causar una infección son el desequilibrio de la flora bacteriana de la piel y del organismo; disminución del sistema inmune de la persona hospitalizada, tanto por la enfermedad como por uso de medicamentos; realización de procedimientos invasivos como colocación de un catéter, colocación de sondas, biopsias, endoscopias o cirugías, que rompen la barrera de protección de la piel.

Generalmente, los microorganismos que causan la infección hospitalaria no causan infecciones en otras situaciones, ya que aprovechan el ambiente con pocas bacterias inofensivas y el debilitamiento del sistema inmune para instalarse. A pesar de esto, las bacterias hospitalarias suelen desarrollar infecciones graves y de difícil tratamiento, ya que son más resistentes a los antibióticos y es necesario utilizar los que sean más potentes para curar este tipo de infección.

Muchos pacientes que requirieron ventilación mecánica tuvieron o desarrollaron una neumonía asociada al ventilador, que es un tipo de infección hospitalaria grave, resistente a antibióticos por bacterias fuertes, y que fue lo que propició la muerte de estos pacientes y si sobrevivieron, esto propició mayores días de estancia, mayores días de ventilación mecánica y, por lo tanto, más secuelas respiratorias y de todo tipo.

De las casi 14 mil Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) notificadas entre el 1 de abril y el 31 de junio de este año 2023, las Neumonías Asociadas a la Ventilación Mecánica estuvieron en primer lugar, de acuerdo con la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE).

Mas las IAAS, término con que se sustituyeron otros como infecciones nosocomiales, intrahospitalarias o asociadas al cuidado de la salud- no se reducen únicamente a las pulmonares. También pueden ser urinarias porque te pusieron una sonda que arrastró bacterias hacia la vejiga, hacia los riñones; puede ser una herida quirúrgica que no se lavó, que no se curó a tiempo y que se infectó, y hay que reoperar a veces a los pacientes.

De hecho, las Infecciones de Vías Urinarias Asociadas a Catéter Urinario y las del Torrente Sanguíneo por Catéter Venoso Central ocupan el segundo y tercer lugar de incidencia.

Si se retira a un paciente con una infección que ya se fue a su casa o a otra área del hospital, y no se limpió bien el cubículo, se dejó un reservorio de bacterias que luego las manos del personal y del mismo paciente van a arrastrar y a llevarlo a otros, lo que representa alto riesgo para poblaciones vulnerables como pacientes trasplantados, con VIH, con lupus, geriátricos, neonatos y mujeres embarazadas.

También, debe llevarse a cabo un uso racional de antimicrobianos; es decir, usar bien los antibióticos en el momento correcto, en la dosis correcta, para tratar de disminuir al menos las resistencias bacterianas, porque la salud también debe cuidarse en el hospital