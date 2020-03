Previsiones sociales para estados de excepción

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”.- Albert Einstein





La pandemia que actualmente se vive por el COVID-19 ha provocado reflexiones, reacciones y opiniones de distinto tipo cuando hablamos de si los Estados nacionales están preparados o no para crisis de este tipo.









En los últimos días, España declaró el estado de alarma, Chile decretó el estado de excepción y numerosas naciones han cerrado sus fronteras ante la catástrofe del coronavirus. Si, por ejemplo, los dos primeros casos implican la suspensión de algunos derechos humanos durante la situación de emergencia, ¿qué deberían hacer los gobiernos para mantener activa la economía o, por lo menos, tratar de evitar daños y estragos mayores?

Para plantearlo en otras palabras: ¿qué acciones concretas tendrían que emprender para que no ocurra un colapso económico de proporciones mayúsculas y se desencadenen crisis mundiales como las que ya algunos pronostican con elementos financieros a la mano?

Más allá de que ciertos países europeos se han comprometido a inyectar determinadas cantidades de dinero para contener el avance del virus e implementar otras medidas adicionales, lo cierto es que si en el viejo continente ello se antoja complicado, lo es aún más en lugares en vías de desarrollo como el nuestro, dada la situación de austeridad por la que atravesamos en estos momentos.

Y es que no lo olvidemos: Las libertades públicas deben ser acompañadas en todo momento de ese mínimo vital que les permita a las personas articular un particular proyecto de vida fincado en el bienestar. Y es menester tener otra cosa igual de clara: lo anteriormente dicho depende no sólo de los gobiernos como tales sino de la sociedad civil en su conjunto.

Aunque en México poco se ha dicho de una eventual aplicación del Artículo 29 de la Constitución General de la República en términos de una posible suspensión de derechos y garantías, el momento presente puede ser una buena oportunidad para pensar sobre algunas posibilidades de mejora al marco jurídico de los estados de emergencia, específicamente para prever paquetes sociales y económicos en términos de solidaridad sobre todo con la clase trabajadora y con los grupos vulnerables de la población, según lo que se comentaba en parágrafos anteriores.

Algunas de las interrogantes prácticas que al respecto pueden surgir son las siguientes: ¿cómo estar preparados para una suspensión temporal de derechos fundamentales en un país donde, según algunas estadísticas provenientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), seis de cada diez trabajadores son informales y generan el 22.7% del Producto Interno Bruto?, ¿cómo aplicar un régimen de este tipo cuando numerosas empresas, pequeñas y medianas, “viven al día”?, ¿qué garantías puede y debe ofrecer el Estado en términos económicos cuando una gran cantidad de personas no tiene un sueldo fijo en cuanto tal?, ¿qué hacer con sectores que dependen de la movilidad, el turismo, la recreación, el ocio y el esparcimiento, mismos que serían los más afectados ante una situación de este tipo?

En el caso de la Constitución Mexicana, el dispositivo número 29 alude a las condiciones generales de la restricción o suspensión de derechos (párrafo primero), a las prerrogativas y libertades que no pueden restringirse ni suspenderse (párrafo segundo), a la necesidad de fundamentación, motivación y proporcionalidad de la restricción o suspensión (párrafo tercero), al término de las medidas legales y administrativas adoptadas (párrafo cuarto) y a la revisión oficiosa e inmediata que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hará de aquellos decretos que el Ejecutiva emita durante la restricción o suspensión (párrafo quinto).

A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, estatuye la suspensión de garantías en su artículo 27, utilizando términos parecidos a los que el Poder Revisor de la Constitución incorporó a nuestro código político en la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, con la diferencia obvia de que al ser un tratado multilateral, cuando un Estado utilice el derecho de suspensión tiene la obligación de informar a los demás Estados que son parte del pacto (numeral 3).

Es de observar entonces que en ningún cuerpo jurídico se habla de alguna obligación social, económica o de salvaguarda ante un estado de crisis, si bien es cierto que el conjunto de los derechos no suspendidos tendría que seguir ejerciéndose a cabalidad. ¿Es así con el derecho al trabajo en términos de lo expuesto con anterioridad?

En el plano de la realidad no sucede así, por lo que se torna imperiosamente necesario que los Estados tengan previsto un fondo especial ante contingencias como la que estamos presenciando en estos tiempos.

Costoso, claro, ¿pero acaso no con costosos todos los derechos porque así lo valen?